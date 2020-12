Jurgen Klopp a donné la surprise en prenant le Le prix du meilleur entraîneur devant le grand favori, l’entraîneur du Bayern Hansi Flick, et le troisième en lice, Marcelo Bielsa, qui a été promu Premier avec Leeds. C’est la deuxième saison consécutive que Klopp remporte le prix du meilleur entraîneur du monde.

Quand Flick avait tous les bulletins de vote pour obtenir le prix du meilleur entraîneur de l’année après avoir façonné le Bayern qui a remporté la Bundesliga, la Coupe d’Allemagne et des champions parfaits, les électeurs du prix – sélecteurs et capitaines de tous les pays du monde – ont une fois de plus démontré que leurs votes sont davantage guidés par des noms et des médias connus que par des mérites. Et pour les médias, Jurgen Klopp ne bat personne.

Il est indéniable que gagner le Premier avec Liverpool après 30 ans sans gagner la ligue anglaise a beaucoup de mérite, mais ce prix, en toute honnêteté, n’appartenait pas à Jurgen Klopp. L’Allemand est peut-être le meilleur entraîneur du monde, c’est très probable, mais le meilleur entraîneur de la saison avait été Hansi Flick, qui restait calme et sans The Best.

Jurgen Klopp remporte le prix du meilleur manager de l’année pour la deuxième saison consécutive, après l’avoir soulevé en 2019 en remportant la Ligue des champions avec Liverpool. Son talent, sa capacité à travailler, son leadership et son charisme sont aujourd’hui inégalés dans le football mondial.