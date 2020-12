Mis à jour le 17/12/2020 à 13:41

Le titre anglais, insaisissable depuis près de 30 ans, le premier de l’histoire des Reds depuis leur nomination en Premier League, a conduit à Jurgen Klopp sera choisi ce jeudi par la FIFA comme meilleur entraîneur de l’année 2020, en remportant le prix de ‘Le meilleur».

L’entraîneur charismatique né à Stuttgart il y a 53 ans n’a pas pu reverdir ses lauriers en Ligue des champions avec l’équipe “ rouge ” lorsqu’il est tombé en huitièmes de finale contre l’Atlético de Madrid, mais il a réussi à mettre fin au club avec trente ans de sécheresse en Premier et monter avec le titre.

L’Allemand a commenté que tout ce qu’ils avaient gagné depuis son arrivée à Liverpool est “une grande satisfaction”, et que guider les “rouges” vers le titre de Premier était quelque chose de spécial dans une année compliquée et “très intense”, et il a eu un souvenir du regretté ancien entraîneur de l’équipe anglaise Gérard Houllier.

Klopp a surpassé à l’élection son compatriote Hans-Dieter Flick, l’entraîneur qui a provoqué la réaction et le roller du Bayern Munich, et l’Argentin Marcelo Bielsa, qui a obtenu la promotion avec Leeds au rang de Premier ministre.

Les lauréats sont nommés par le vote des capitaines et des entraîneurs nationaux, un groupe de plus de 200 journalistes, ainsi que des fans qui ont voté en ligne entre le 25 novembre et le 9 décembre.

