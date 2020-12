Le père de Neymar Je ne peux plus supporter. L’entrée sauvage que son fils a subie dans le match contre lui Olympique de Lyon, perpétré par Thiago Mendes, a explosé sur Instagram et dénoncé la traque subie par Ney en Ligue française: «Combien de temps durera la faute de la victime?

Neymar Pai a explosé publiquement après que son fils ait été blessé après avoir subi un tacle violent et effrayant du joueur de l’Olympique Lyonnais Thiago Mendes, obligeant Neymar à quitter le terrain sur une civière. Les gestes de douleur de la star brésilienne, qui n’a pas arrêté de pleurer, et son image en quittant le terrain abattu sur une civière ont déclenché toutes les alarmes. Le PSG, qui craint une blessure grave, qui serait la troisième depuis qu’il est à Paris.

Le père de Neymar s’est déchargé sur Instagram et a dénoncé la chasse souffrance constante de son fils, notamment en Ligue française, où il a déjà été blessé à trois reprises. C’était tout son message:

Merde, combien de temps? Tant de choses dont on parle, tant on permet cet excès de violence! Pourquoi ne pas l’arrêter au début, sur la première faute, pourquoi attendre la septième, la huitième ou la neuvième? Faut-il regarder le VAR pour voir ce qu’est une expulsion? Avons-nous besoin du VAR pour voir ce qu’est une entrée aussi violente? Avons-nous besoin que quelqu’un soit blessé pour prendre des décisions honnêtes? Un joueur fait des tacles irresponsables (ciseaux), violents, sur le côté, traverse l’espace physique de l’autre, sans même la possibilité de se défendre … On ne mesure pas ça pendant tout le match, où Neymar a subi la traditionnelle salade fétide, et toujours violente, et avec cela, nous nourrissons ces types d’acteurs et d’attitudes. Le football finira donc par perdre. Combien de temps ce sera la faute de la victime? (écrit en majuscules) Cela dépend de qui contrôle le jeu, qui a la possibilité de protéger… Ahhhhhhhhh. Pour faire quoi? Dieu s’en soucie !!!!! ».

L’étendue de la blessure de Neymar sera connue tout au long de la journée de lundi pour autant que l’inflammation de sa cheville permette de réaliser les tests pertinents. Au PSG toutes les alarmes ont déjà été déclenchées, car il pourrait perdre le crack brésilien, encore une fois dans un moment splendide, peut-être le meilleur de sa carrière.

L’histoire se répète pour Neymar. Une fois de plus alors qu’il jouait mieux, après son 5-1 en Ligue des champions contre Istanbul Basaksehir, un terrible tacle, cette fois de Thiago Mendes, pourrait mettre un terme à sa carrière et écourter une saison où il visait le Ballon d’Or.

Le PSG-Lyon en était à ses minutes supplémentaires (il était de 96) quand Thiago Mendes s’est jeté au sol dans un tacle terrible et très dangereux. La cheville gauche de Neymar était coincée entre les ciseaux de son compatriote et il y a eu une blessure dont l’étendue réelle est inconnue, mais ça a l’air horrible.

Neymar est resté allongé au sol avec des symptômes très clairs de douleur. Il n’y avait aucun doute. La blessure était grave. L’arbitre du match, Benoit Bastien, n’a montré que le jaune à Thiago Mendes … mais le VAR l’a corrigé: rouge direct.

Le temps d’arrêt que Neymar devra être absent reste à connaître. Il semble que ce ne sera pas petit. En quittant le terrain de jeu, le Brésilien était une mer de larmes. Elle n’arrêtait pas de pleurer, même pas une fois qu’elle atteignait le tunnel des vestiaires. Son pronostic inquiète grandement le PSG, qui était très proche d’annoncer son renouvellement jusqu’en 2025.

Troisième blessure grave à Paris

Le bilan des blessures de Neymar avec le Paris Saint-Germain commence à être long et ils ont toujours été dus à l’impact des tacles durs de ses rivaux. Dans la saison 2017-18 a subi une fracture du cinquième métatarsien du pied droit qui l’a laissé 90 jours de repos. Entre le 26 février et le 27 mai, il a raté 16 matchs, dont le match retour des huitièmes de finale de Ligue des champions contre le Real Madrid, qui a éliminé l’équipe parisienne.

L’histoire s’est répétée pour Neymar en 2019. Le Brésilien a été blessé le 23 janvier 2019 en Coupe de la Ligue contre Strasbourg. Encore une fois le cinquième métatarsien et encore une longue période de faible. 85 jours, cette fois entre le 24 janvier 2019 et le 19 avril.

Le 5 juin 2019, Neymar a de nouveau été blessé, cette fois avec le Brésil. La fissure est ressortie en larmes après un match amical contre le Qatar en avant-première de la Copa América. Il a plié sa cheville droite et a subi “une légère pause” qui l’a laissé près de trois mois de congé. Neymar ne rejouera plus pour le PSG qu’en septembre de la même année.