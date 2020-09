Si vous conceviez un quart-arrière dans un laboratoire, vous pourriez créer Justin Herbert. Il a 6-6 avec un canon pour un bras; il peut courir; il peut faire n’importe quel lancer sur le terrain. C’est pourquoi il a terminé sixième au repêchage de la NFL 2020 aux Chargers. Philip Rivers n’est pas en ville et Herbert est le quart-arrière du futur. La question que les propriétaires de football Fantasy veulent savoir en ce qui concerne Herbert et Tyrod Taylor est la suivante: qui est le quart-arrière du présent à Los Angeles?

Probablement, Taylor obtiendra les débuts de début de saison tandis que Herbert, considéré comme un espoir de QB plus brut que Joe Burrow ou Tua Tagovailoa, s’adapte au match de la NFL. Cela ne signifie pas que les Chargers n’inséreront pas Herbert si Taylor se bat ou se blesse, et si cela se produit, Herbert mériterait un coup d’œil dans la fantaisie.

DOMINEZ VOTRE PROJET: Aide-mémoire Ultimate 2020

Perspectives fantastiques de Justin Herbert

Herbert était un joueur plus controversé à l’université que Tagovailoa ne l’a jamais été. Parfois, il semblait que l’exactitude d’Herbert avait disparu de nulle part, suscitant certaines des mêmes préoccupations que Josh Allen avait soulevées de l’université. Mais Herbert a lancé des interceptions à un chiffre au cours de ses quatre saisons universitaires, ce n’est donc pas comme s’il donnait simplement le ballon à l’autre équipe. Et une amélioration de sept points de pourcentage de la précision de sa saison junior à senior a atténué certaines de ces inquiétudes.

Herbert était également un coureur sélectif à l’université, marquant plusieurs touchés au sol à chacune de ses saisons universitaires. Ce ne sera probablement pas une partie aussi importante de son jeu au niveau de la NFL que pour Allen à Buffalo, mais Herbert est le même type de coureur, mais pas aussi rapide.

À LA, Herbert est un nouveau type de QB. Il n’est pas comme Rivers d’un point de vue mécanique, c’est sûr. Rivers aimait également utiliser de courtes routes pour installer son arme à feu en profondeur. La force du bras d’Herbert est si grande que le pousser sur le terrain est sa meilleure option. Il ne ressemble pas non plus du tout à Taylor en tant que passeur, ce qui pourrait rendre la transition QB difficile à mi-saison. Cela pourrait être l’une des principales raisons pour lesquelles Herbert s’assoit et regarde toute l’année.

Si Herbert devient le starter, vous pouvez vous sentir bien avec les armes autour de lui. Austin Ekeler et Hunter Henry sont parmi les plus talentueux à leurs postes. Lorsqu’ils sont en bonne santé, il en va de même pour Keenan Allen et Mike Williams à l’extérieur. Williams et Henry en particulier peuvent être des armes pour Herbert sur le terrain, et les jeunes échappés de Los Angeles, Joe Reed et Jalen Guyton, pourraient également faire une différence avec leur athlétisme si l’on peut construire une relation avec Herbert.

En raison de son talent naturel, Herbert mériterait une réclamation spéculative sur le fil de renonciation s’il gagne le poste de départ à un moment donné de la saison. Jusque-là, cependant, la valeur sûre s’attend à ce qu’il fasse essentiellement une chemise rouge 2020. Selon CBSSports Radio, Herbert n’a pas reçu de cliché de la première équipe pendant le camp d’entraînement.

CLASSEMENT STANDARD FANTASY 2020:

Quarterback | Running back | Récepteur large | Fin serré | D / ST | Kicker | Superflex | Top 200

Perspectives fantastiques de Tyrod Taylor

Taylor suit le même schéma qu’il a suivi lorsqu’il était le QB de départ de Buffalo – sous-évalué lors de la pré-saison mais en train de devenir un contributeur solide au fantasy au cours de l’année. À l’heure actuelle, Taylor est classé 30e parmi les QB, ce qui signifie que dans de nombreuses ligues standard, il n’est même pas repêché. Au cours de ses deux dernières saisons à partir de Buffalo, il a terminé huitième et 16e en points fantaisie QB, respectivement, et ces infractions n’avaient pas le talent que LA.

Peut-être que cela semble bon marché ou quelque chose du genre, mais se précipiter peut être une énorme différence de production pour un quart-arrière, et c’est le cas pour Taylor. S’il joue la majeure partie de l’année, il devrait terminer parmi les cinq premiers au classement des verges au sol et, espérons-le, des scores au sol. Cela suffit pour le hisser au classement de fin de saison. Il est également intéressant de noter que les tendances de passage court de Taylor ressemblent plus à celles de Rivers que vous ne le pensez. Il aura toujours Ekeler et Allen avec qui travailler dans le jeu court.

Vous n’avez pas besoin de sélectionner un QB de sauvegarde fantastique en fonction de ce qu’il sera dans la semaine 15. Idéalement, votre sauvegarde peut combler une pincée en raison d’une blessure ou au début d’une semaine de congé. Taylor devrait garder le travail au début et produire pendant qu’il l’a, ce qui en fait une sauvegarde de fantaisie sous-estimée tant qu’il a le travail.

CLASSEMENT PPR 2020:

Running back | Récepteur large | Fin serré | Superflex | Top 200

Quel QB est le meilleur pour l’attaque des Chargers?

Herbert pourrait s’avérer erratique chaque fois qu’il prend pour la première fois un champ de la NFL, ce qui signifie que pour des raisons de prévisibilité, cette réponse est facilement Taylor. Il est également probablement meilleur quel que soit le rôle d’Ekeler et d’Allen dans le jeu de passes.

L’endroit où Herbert pourrait faire la différence s’il obtient le poste de départ est de jeter sur le terrain. La force massive du bras d’Herbert pourrait augmenter la valeur de Williams et peut-être de la WR3 de Los Angeles en fin de saison. Jusque-là, attendez-vous à ce que Taylor attaque régulièrement les Chargers.