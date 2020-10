Mis à jour le 28/10/2020 à 18:36

L’entraîneur de la Juventus, Andrea Pirlo, a reconnu que son équipe a été vaincue “contre une équipe qui sait jouer” comme le FC Barcelone, alors qu’il a souligné que le sien est toujours “en construction” après la deuxième journée de Ligue des champions.

«Match difficile, contre une équipe qui sait jouer et qui avance tôt sur le tableau de bord. Nous sommes une équipe en construction. La défaite nous aidera à grandir», A-t-il déclaré après le 0-2 à Turin.

L’entraîneur italien n’a pas voulu trouver d’excuses, mais il espérait avoir bientôt toute l’équipe disponible. “Nous espérons avoir plus de joueurs disponibles le plus tôt possible”, a-t-il déclaré, pensant notamment à un Cristiano Ronaldo que le duel a été perdu en n’ayant pas vaincu le coronavirus selon la dernière PCR.

De plus, Pirlo a expliqué qu’ils avaient commis des erreurs. «Nous ne nous sommes pas bien positionnés sur le terrain, parfois Kulusevski et Dybala étaient trop proches. Nous devons être plus rapides pour déplacer le ballon. Nous avons de jeunes joueurs, il faut plus de jeux. Nous avons pris les mauvaises décisions pour affronter le Barça face à face », a-t-il conclu.

Deuxième victoire en Champions

L’équipe de Ronal Koeman a battu la Juventus 2-0 à Turin mercredi pour prendre le leader solo du groupe G en Ligue des champions avec six points.

Un but du Français Ousmane Dembélé (14 ′) a ouvert le score, que Leo Messi a clôturé sur un penalty (90 ′ + 1) pour sécuriser Barcelone au sommet de sa clé avec trois points d’avance sur la Juve.

