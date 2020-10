La Juventus et Barcelone joueront l’un des meilleurs matchs de la deuxième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions dans un match où Cristiano Ronaldo et Leo Messi allaient mettre la morbidité, mais le coronavirus a frappé la star portugaise et sa participation au crash est très compliquée.

Barcelone arrive à Turin avec l’intention d’ajouter trois autres points et de devenir le leader solo du groupe G. Les hommes de Ronald Koeman ont débuté cette édition de la Ligue des champions avec la victoire après avoir remporté une victoire retentissante 5-1 contre Ferencvaros au Camp Nou. Maintenant, le test est totalement différent. Ahead sera l’une des équipes les plus puissantes du vieux continent avec laquelle elle se battra pour atteindre la première place à l’issue de cette phase.

Pour prendre d’assaut la maison de Cristiano Ronaldo et Buffon Ronald Koeman ne pourra pas compter sur les blessés Ter Stegen, Umtiti et Coutinho ou sur le sanctionné Gerard Piqué, qui a vu le carton rouge lors du premier match contre les Hongrois. Ronald Araújo occupera la place de la centrale catalane, alors que le grand doute existe quant à savoir qui remplacera l’ex de Liverpool. Pedri ou Trincao s’opposent à apparaître dans les onze de départ, mais il faudra attendre la dernière minute pour connaître la décision de l’entraîneur néerlandais.

Les azulgranas sauteront sur le gazon du Juventus Stadium avec le désir de laisser derrière eux la défaite au Classique par 1-3 contre le Real Madrid. Les Italiens seront un obstacle difficile pour revenir sur le chemin de la victoire et sortir de la dépression, bien que une victoire de Vecchia Signora pourrait couler un Barcelone qu’il vit également un moment délicat en haut lieu avec la motion de censure qui pourrait mettre fin à la scène de Josep María Bartomeu dans les prochains jours.

Cristiano, la grande absence

La Juventus apparaîtra également dans l’affrontement avec quelques victimes. Celui de Cristiano Ronaldo est le plus important. L’attaquant portugais a contracté un coronavirus lors de la dernière trêve internationale et n’a pas encore été testé négatif aux tests nécessaires avant de revenir sur le terrain. De cette façon, tout indique que l’ancien joueur du Real Madrid ne sera pas dans le match, alors quoi le duel vedette que le football a créé, Covid-19 l’a empêché.

De Ligt et Chiellini ne se rendent pas non plus au jeutandis que Bonucci est douteux jusqu’à la dernière minute. Cela implique que l’axe de l’arrière est un casse-tête pour un Andrea Pirlo qu’il pourrait aligner l’ancien joueur du Real Madrid Danilo dans cette position. Celui qui promet de créer un danger sera Álvaro Morata renaissant, qui retournait à la Juventus et s’habituait à marquer dans chaque match sans être appelé hors-jeu. De plus, Arthur retrouvera les Catalans à un moment où il profite de sa meilleure version.

Les deux ensembles ont été mesurés plusieurs fois ces dernières années. La Juventus était le bourreau culés en quarts de finale de 2017 quand ils ont approuvé un 3-0 en Italie et au Camp Nou, Barcelone n’a pas pu passer de 0-0. Un autre des grands précédents des saisons récentes est la finale de la Ligue des champions qu’ils ont disputée à Berlin et que le Barça a remporté 3-1, étant ce même jour la date à laquelle une ère noire des culés commencerait dans la compétition maximale du vieux continent.