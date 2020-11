Juventus contre. Cagliari Ils font face (LIVE | LIVE | ONLINE) par le signal de ESPN 3 ET RAI TV. Connaître les horaires et les chaînes TV du jeu pour la date 8 du Série A 2020 . Suivez la transmission et la narration de l’engagement à partir de 2 h 45 de l’après-midi (heure péruvienne). Regardez les principaux incidents par minute sur le site de Depor.com. Devenez également accro aux profils des médias sociaux de la Juventus et de Cagliari.

Avec Cristiano Ronaldo en attaque, Juventus fera face à un nouveau défi dans la ligue italienne, quand il recevra le Cagliari de l’Argentin Giovanni Simeone. Suivez minute par minute les statistiques, les incidents, les buts, les interviews et les résultats du match qui se jouera au stade Allianz.

Juventus c. Cagliari: horaires des matchs

Mexique – 13 h 45

Pérou – 14 h 45

Équateur – 14 h 45

Colombie – 14 h 45

Bolivie – 15h45

Venezuela – 15h45

Chili – 16h45

Paraguay – 16 h 45

Argentine – 16 h 45

Uruguay – 16 h 45

Brésil – 16h45

Espagne – 20h45

Après la pause pour la date FIFA, Juventus Il reprendra la compétition et poursuivra son combat pour atteindre le sommet. Rappelons que l’équipe turinoise est cinquième avec 13 points, soit 4 de moins que le leader de l’AC Milan, qui affrontera Naples ce jour-là.

De la main de l’entraîneur Andrea Pirlo, Juventus ils ont gagné trois fois et fait match nul quatre fois, compte tenu uniquement de la compétition en Serie A. Lors de leur dernière apparition, «Vecchia Signora» a fait match nul 1-1 avec la Lazio.

«Notre championnat doit commencer maintenant, la période d’adaptation est terminée. Désormais. Jusqu’à Noël, nous aurons dix matchs à jouer, comme s’ils étaient tous des finales », a déclaré Pirlo, pour la Chaîne officielle de la Juventus.

Je pense déjà à CagliariPirlo a averti: «Di Francesco (entraîneur) a apporté beaucoup d’enthousiasme et un bon développement du jeu lorsqu’il a marqué, à la fois à trois et à quatre. Ils ont de l’expérience à la fois en attaque et au milieu ».

Pour cet engagement, Juventus il récupère Matthijs de Ligt, blessé à l’épaule il y a quelques mois. Bien sûr, l’équipe turinoise ne pourra pas le faire avec les défenseurs Giorgio Chiellini et Leonardo Bonucci.

Dans l’attaque, Juventus Il mettra en vedette une paire composée de Cristiano Ronaldo et Álvaro Morata. «(Álvaro) a retrouvé la confiance et la continuité qui lui manquaient ces dernières années. Nous connaissons sa valeur, nous la chouchoutons », a déclaré l’Italien.

Avant la pause, Cagliari il bat la Sampdoria 2-0 et atteint 10 points, ce qui le place dans la onzième surface. L’équipe sarde, en fait, rendra les choses difficiles pour Juventus.

Quant à l’actualité, Cagliari Diego Godín, qui a été testé positif au coronavirus à son retour en Italie, et son compatriote Nahitan Nández, négatif au COVID-19, mais non considéré par précaution, ne seront pas disponibles.

Juventus c. Cagliari: alignements probables

Juventus: Szczesny, Demiral, De Ligt, Danilo, Chiesa, McKennie, Bentancur, Frabotta, Kulusevski, Morata et Cristiano Ronaldo.

Cagliari: Cragno, Zappa, Walukiewicz, Klavan, Tripaldelli, Marin, Rog, Ounas, Joao Pedro, Sottil et Simeone.

