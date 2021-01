Juventus et Gênes visages sont vus au stade Allianz de Turin pour les huitièmes de finale de la Coupe d’Italie. L’équipe d’Andrea Pirlo s’est rendue sur le terrain avec le slogan d’atteindre la passe à la phase suivante et dès la première minute, ils ont imposé leur jeu. Dejan Kulusevski a marqué le premier but du match après deux minutes et Álvaro Morata a augmenté après 23 minutes.

Dans le deuxième but, le footballeur de 20 ans a réussi à recevoir le bord de la surface et à assister l’attaquant espagnol, qui s’est défini avec catégorie avant le départ du gardien Paleari, inscrivant son onzième but cette saison.

Avec cette annotation, cependant, Alvaro Morata ajoute son premier but jusqu’à présent en Coupe d’Italie, puisque le reste des buts se répartit comme suit: quatre en Ligue italienne et six autres dans cette édition de la Ligue des champions.

Juventus c. Gênes: l’aperçu

Juventus commencera la route dans une nouvelle compétition cette saison. L’équipe commandée par Andrea Pirlo cherchera son trophée numéro 14 du concours et dans l’antichambre, l’entraîneur a averti qu’il sortira avec le meilleur qu’il a.

Cristiano Ronaldo il est même avec le tchèque Josef Bican, a 759 buts et est l’un des meilleurs buteurs de l’histoire.

De votre côté, Gênes la Coupe d’Italie à partir du troisième tour, où il a éliminé Catanzaro et à l’étape suivante, il a laissé Sampdoria dehors. Désormais, ils vont chercher à donner le grand coup contre les “ bianconeros ”, contre lesquels ils ont perdu 3-1 le 13 décembre dernier dans la Une série.

