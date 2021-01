La Juventus bat Naples et il a remporté la Super Coupe d’Italie ce mercredi sous la direction d’Andrea Pirlo. Quand cela a semblé se compliquer dans la dernière ligne droite du duel, l’équipe turinoise a réussi à consolider sa victoire dans le dernier match. Alvaro Morata a marqué la finale 2-0.

Les ‘Vecchia Signora’ ont riposté pour leur défaite en finale il y a un an contre la Lazio et ont remporté ce mercredi leur premier titre du parcours après avoir traversé quelques difficultés, notamment dans la dernière ligne droite du match. Cristiano Ronaldo a été celui qui a ouvert le score avec un but pour l’histoire.

L’ancien joueur du Real Madrid a inscrit un total de 760 buts officiels au cours de sa carrière sportive, un chiffre qui fait de lui le buteur le plus prolifique de toute l’histoire du football. Les Portugais n’avaient besoin que de devenir propriétaire d’un rejet dans la petite zone pour tirer le but napolitain. Le but des Juventinos a forcé la réaction de l’équipe dirigée par Gennaro Gattuso.

C’est alors que les meilleures chances sont venues, y compris un penalty sur Mertens qui a été gaspillé par Lorenzo Insigne à dix minutes de l’arrivée. Le lancement est sorti et avec lui les espoirs du groupe céleste. Au contraire, les élèves d’Andrea Pirlo ont profité des espaces pour placer le 2-0 dans les chaussures d’Álvaro Morata.

L’Espagnol – qui a reçu une belle passe de Juan Cuadrado – est le seul joueur de la Juventus à avoir marqué dans les quatre compétitions et à mettre la touche finale parfaite à une bonne nuit pour le roi d’Italie. C’est la neuvième Juve Super Cup, qui détient le record du tournoi.

