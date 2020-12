Mis à jour le 12/05/2020 à 12:51 PM

Cristiano Ronaldo reçu un cadeau spécial dans le hall du Juventus contre. Torino, pour la Serie A. L’attaquant portugais a reçu un maillot de l’équipe de Turin avec le numéro 750 imprimé au dos. La raison du nombre? Le nombre de buts que le «9» a atteint dans toute sa carrière dans le football.

Le président de la «Vecchia Signora», Andrea Agnelli, a sauté sur le terrain quelques minutes avant le début du derby de Turin pour remettre la veste aux Portugais. Le propriétaire du club et la star de la première équipe ont posé devant des photojournalistes pour immortaliser le moment.

Cristiano Ronaldo il a atteint ce chiffre impressionnant en milieu de semaine en Ligue des champions. L’attaquant a poussé le ballon dans le but du Dinamo Kiev pour le placer deuxième dans une victoire finale 3-0 au cinquième tour de la ronde de groupes à la compétition des clubs européens.

Selon les données de la Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation (RSSSF), l’attaquant des «bianconeros» se situe à la quatrième place du classement historique. La star portugaise est en dessous des Brésiliens Pelé (767), Romario (772) et l’Austro-tchèque Josef Bican (805). Les trois mentionnés sont en faillite. Plus en arrière, en septième position, se trouve Lionel Messi avec 712.

Plus tard, «CR7» a partagé un message sur les réseaux sociaux pour cette réalisation. «750 buts, 750 moments heureux, 750 sourires sur les visages de nos fans. Merci à tous les joueurs et entraîneurs qui m’ont aidé à atteindre ce chiffre incroyable, merci à tous mes fidèles adversaires qui m’ont fait travailler de plus en plus dur chaque jour », écrit-il.

