Avec le doute de la présence ou de l’absence de CR7 contre Barcelone, en ce moment son principal problème est la défense. Chiellini ne récupère pas. Bonucci devrait prendre un très gros risque. De Ligt réfléchit, avec le personnel technique et médical, à un petit “ miracle ”. Telle est la situation dans laquelle Pirlo pour le moment ne peut compter que sur Danilo et Demiral. Et étudiez quatre solutions différentes.

27/10/2020

Act. À 12 h 36 CET

Sport.es

De Ligt s’entraîne bien depuis quelques semaines, mais le calendrier de son retour a été géré avec suffisamment de prudence., garanti par l’abondance de défenses sur la masse salariale. Maintenant, la coïncidence soudaine et malheureuse des blessures de Chiellini et Bonucci a changé un peu la perspective.

De Ligt est théoriquement capable d’aller sur le terrain, bien qu’il ne soit pas fondamentalement récupéré. À ce stade, cela dépend du calcul croisé du risque clinique que vous courez pour l’envoyer sur le terrain dix jours avant le début du plan. et le manque de rythme de jeu (il n’en a pas joué en quatre-vingts jours).

Les variables âge et corps ont également un effet positif sur ce calcul, certainement en faveur de De Ligt, qui pour sa part a manifestement accordé une large disponibilité. Dans ce cas, il ne s’agirait que de décider des positions, probablement De Ligt au milieu, avec des tâches de mise, Danilo à droite et Demiral à gauche (bien que contre Vérone, ils fussent tous les deux l’inverse).

Le rétablissement de Bonucci

Bonucci n’a pas de blessures et pourrait jouer contre Barcelone, & NegativeMediumSpace; & NegativeMediumSpace; mais à quel risque? Et si la petite contracture qui l’a arrêté dimanche soir contre Vérone était-ce le prélude à un passage d’une certaine sévérité? L’hypothèse n’est pas éloignée et le personnel médical veut partir avec des pieds de plomb, car dans ce cas l’arrêt pourrait être de deux mois.

Cyniquement Pirlo pourrait décider de prendre un risque, considérant qu’il peut compter sur De Ligt de dimanche et Chiellini de mardi prochain (Ferencvaros), mais ce n’est évidemment pas un raisonnement très calculé.ou.

Dans ce cas, Bonucci est l’homme à qui on confie une grande partie de la décision: ce n’est pas un enfant, il connaît son corps et sait calculer les risques. Il sera celui qui donne ou non la disponibilité également en fonction des derniers examens et comparaisons avec les médecins.

Dans ce cas, la défense serait la même que dimanche: Bonucci au milieu, Danilo à gauche et Demiral à droite, avec De Ligt sur le banc peut-être prêt prendre le relais si Bonucci se sentait mal.

McKennie, une autre option

Si une ligne prudente prévalait sur De Ligt et Bonucci, Pirlo devrait penser à une solution créative. Et depuis lundi, il pense à la Possibilité de déployer Weston McKennie, l’Américain flexible qui en Allemagne s’est également dissocié du rôle d’arrière droit et de défenseur central droit d’une défense à 3.

Bref, ce ne serait pas une nouveauté absolue et Pirlo pourrait profiter de l’avantage. Ses caractéristiques en tant que milieu de terrain pour marquer le match, donc, sans renoncer au départ par le bas, qui devrait plutôt être réformé en cas de transfert vers les quatre derniers, dernière option pour l’entraîneur.

Le déploiement serait Square, Demiral, Danilo, Frabotta et pour monter Bentancur pourraient descendre entre les deux centrales, tandis que Cuadrado et Frabotta montaient immédiatement. C’est une solution, mais pour Pirlo la dernière.