Barcelone et la Juventus faire face à ça Mardi 8 décembre le dernier jour de la phase de groupes du Ligue des champions dans cette Groupe G. Le match se jouera au Arène de Puskas à partir de 21:00 heures, sera arbitré par l’Allemand Tobias Stieler et télévisé en direct par Ligue des champions Movistar. De plus, vous aurez des commentaires en direct et en ligne sur le site Web de OKDIARY.

Barcelone-Juventus … ou Messi-Cristiano. C’est le duel de duels, l’affrontement le plus répété, médiatisé et télévisé de la dernière décennie du football. Les deux titans de cette histoire récente du sport se retrouvent face à face. Ce sera un match dans lequel des Ballons d’Or arrive le mieux à la retraite, plus proche que jamais, sera mis en jeu. La compétition de haut niveau a toujours été un fétiche pour les deux, de grands rendez-vous ont été donnés, avec le classement du deuxième tour décidé, leur duel sera la seule chose qui ne soit pas décaféinée.

le Barcelone Cela vient après une autre crevaison, celle-ci contre Cadix, qui finit de déclencher toutes les alarmes sportives du club. La Ligue semble plus éloignée que jamais bien qu’elle n’ait même pas atteint la moitié de la saison, la performance des joueurs est sous les projecteurs et les blessures réduisent l’équipe courte dont ils disposent. Koeman.

Des rotations sont attendues contre les Juventinos par Koeman. Avec tout décidé, vous pouvez vous permettre d’aligner certains des moins courants malgré le fait que le niveau exigera beaucoup plus que ce qu’ils ont présenté Dynamo Kiev Oui Ferencvaros. Avec ces deux rivaux, le Plan B du Néerlandais a fonctionné. Contre un rival important comme l’Italien, sa véracité sera mise à rude épreuve.

La Juventus il ne vit pas son meilleur moment, ni dans le Une série. Les bianconeri atteignent cette date quatrième du championnat national, six points de retard Milan après dix jours et 20 points. Naples (20) e Inter (21) sont également ci-dessus. Christian est toujours le roi du but à Turin et le joker toujours éveillé de Morata il donne également des buts à l’équipe italienne. Ceux de Pirlo se rencontrent toujours.

Le jeu d’aujourd’hui Barcelone – Juventus de la 6e journée de la Ligue des champions sera télévisé aujourd’hui à travers Ligue des champions Movistar à partir de 21h00. et vous pouvez également suivre minute par minute le jeu de Ligue des Champions Barça – Juve sur le site web de OKDIARY à partir d’une heure avant le match avec l’aperçu, les alignements et le commentaire du match minute par minute.