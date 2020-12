Mis à jour le 16/12/2020 à 13:09

Je l’avais cherché toute la saison et à la fois en championnat national et en Ligue des champions, il est venu de moins en plus. L’un des hommes les plus en forme de l’équipe turinoise s’appelle Federico Chiesa, qui a finalement trouvé son premier but avec un maillot Bianconera en Serie A, pour lui. Juventus 1-0 contre Atalanta.

Le milieu de terrain a reçu le ballon presque à l’avant de la surface et après avoir fait quelques pas à la recherche d’espace, il a pris un tir puissant du droit qui est entré dans le coin de la surface lombarde. Exceptionnel.

Les «bianconeros» ont pour mission d’atteindre le sommet du Calcio. Pour l’instant, l’équipe d’Andrea Pirlo est sur la bonne voie grâce aux résultats obtenus et à cela s’ajoute que Milan, leader avec 27 ans, était à égalité la dernière journée.

Le week-end dernier, la “ Juve ” a rempli ses fonctions et a battu Gênes 3-1 avec un doublé de Cristiano Ronaldo, qui a atteint le choc après avoir marqué le même nombre de buts contre Barcelone en Ligue des champions.

De son côté, l’Atalanta devra faire face à l’engagement au milieu d’un différend entre l’entraîneur Giampiero Gasperini et le capitaine Alejandro Gómez. DT et «Papu» ont confirmé qu’ils avaient un problème depuis quelques semaines.

