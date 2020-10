Juventus Oui Barcelone Ils arrivent au match à cette date avec une bonne humeur, après avoir gagné dans leur match correspondant à la veille. La Juventus a battu 2-0 Dynamo kyev lors de leur rencontre précédente. Barcelone vient d’une victoire 5-1 contre Ferencváros.

Le match correspondant au Groupe G – Date 2 de UEFA Ligue des Champions 2020/21 se joue aujourd’hui à 14h00 au stade Stade Allianz. L’entraîneur de Juventus, Andrea Pirlo leur formation n’est pas confirmée, mais on estime qu’elle sera 4-5-1 avec Wojciech Szczesny dans le but; Juan Cuadrado, Merih Demiral, Leonardo Bonucci et Danilo sur la ligne défensive; Federico Chiesa, Arthur Melo, Adrien Rabiot, Aaron Ramsey et Dejan Kulusevski au milieu; et Álvaro Morata dans l’attaque.

Pour leur part, ceux dirigés par Ronald Koeman Ils sortent sur le terrain avec une stratégie de 4-5-1 avec Neto sous les trois bâtons; Sergiño Dest, Ronald Araújo, Clément Lenglet, Jordi Alba en défense; Sergio Busquets, Frenkie de Jong, Antoine Griezmann, Pedri et Ansu Fati au milieu de terrain; Oui Lionel Messi à l’avant.

Les 5 dernières fois qu’ils se sont rencontrés dans le tournoi, ils ont eu tous les résultats possibles. L’équipe locale a accumulé 1 victoire, tandis que la visite en a ajouté 2. En 2 matchs, ils ont terminé au niveau du tableau de bord. L’arbitre désigné pour le match est Danny Makkelie.