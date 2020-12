Valence a à nouveau écrit une page de l’histoire des marathons. L’athlète kenyan Kibiwott Kandie a battu le record du monde d’un demi-marathon dimanche dans la capitale de Turia, en franchissant la ligne d’arrivée du semi-marathon Trinidad Alfonso Valencia avec un temps de 57 minutes et 32 ​​secondes, juste devant le champion du monde, l’Ougandais Jacob Kiplimo (57:37).

Le record a été détenu jusqu’à présent par un autre athlète kényan, Geoffrey Kamworor, qui a arrêté le chronomètre à 58:01 minutes. lors de la course qui s’est tenue à Copenhague en septembre 2019. La vérité est que l’un des quatre premiers aurait battu le record, puisque tant la troisième place, Rhonex Kipruto (57:49), et le quatrième, Alexander Mutiso (57:59 ), ils auraient pulvérisé la marque fixée il y a un peu plus d’un an par Kanworor.

Donc, Valence a de nouveau connu un autre record du monde pour la huitième fois de son histoire. Le premier a eu lieu en 2017, tandis que les cinq derniers ont eu lieu en un peu plus d’un an. Kandie a rejoint un grand nombre de légendes, qui ont fait de Valence l’un des meilleurs endroits au monde pour courir.

Joyciline Jepskoei a réalisé le meilleur temps du semi-marathon féminin, Gudeta Kebede avec le record du Championnat du Monde Féminin, Joshua Cheptegei a réalisé le meilleur temps de l’histoire en 10 km et 10 000, Kipruto en 5 km et 10 km et Letesenbet Gidey en 5000. Tous ont contribué à placer la ville de Valence au sommet du monde de la course à pied.

L’événement valencien, développé sur un circuit plat et avec peu de vent, est devenu le plus rapide de l’histoire dans la modalité, avec up quatre participants terminant en moins de 58 minutes, le tout dans le strict protocole de santé motivé par la pandémie de coronavirus

De son côté, l’Espagnol Carlos Mayo est revenu à la compétition après n’avoir pas couru depuis début mars, alors qu’il était proclamé champion d’Espagne de cross-country à Saragosse, et il l’a fait en faisant ses débuts dans un semi-marathon. Mayo a réussi à terminer neuvième au classement général avec un temps de 1:00:06 qui le consolide comme le deuxième espagnol le plus rapide de l’histoire dans la distance, seulement surpassé par Fabián Roncero, qui a établi à Berlin en 2001 ce qui était alors le record européen (59:52) et qui continue d’être la meilleure marque espagnole.

Dans la catégorie féminine, le plus rapide était l’Ethiopien Genzebe Dibaba, qui a marqué un 1:05:18 qui est le treizième temps le plus rapide de l’histoire, suivie de la Kenyane Sheila Chepkirui (1: 05: 399) et de l’Ethiopienne Senbere Teferi (1:05:51). La première Espagnole a été La Mancha María José Pérez, débutante au loin, avec un temps de 1: 12,58, devant l’international à Gdynia Laura Méndez (1.13.34) et Elena García Grimau (1: 13.34).