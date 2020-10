Mis à jour le 29/10/2020 à 21:19

Kim Kardashian elle a montré sur ses réseaux sociaux le cadeau que son mari lui a fait, Kanye ouest, lors de sa fête d’anniversaire, qui a été largement commentée pour avoir emmené ses 40 invités sur une île privée.

Sur ton compte Twitter, la célébrité a partagé une vidéo de l’hologramme de son père, Robert Kardashian, décédé en 2003.

«Pour mon anniversaire, Kanye m’a fait le plus gentil cadeau de ma vie. Une surprise spéciale du ciel. Un hologramme de mon père. C’est tellement réaliste! Nous l’avons vu encore et encore plein d’émotion », a commenté la femme d’affaires également.

“Je ne peux même pas décrire ce que cela signifiait pour moi et mes sœurs, mon frère, ma mère et mes amis les plus proches. Merci beaucoup Kanye pour ce souvenir qui durera toute une vie », a-t-il ajouté dans un autre tweet.

Pour mon anniversaire, Kanye m’a offert le cadeau le plus attentionné de ma vie. Une surprise spéciale du ciel. Un hologramme de mon père. ✨🤍 C’est tellement réaliste! Nous l’avons regardé encore et encore, plein d’émotion. pic.twitter.com/jD6pHo17KC – Kim Kardashian West (@KimKardashian) 29 octobre 2020

Je ne peux même pas décrire ce que cela signifiait pour moi et mes sœurs, mon frère, ma mère et mes amis les plus proches de vivre ensemble. Merci beaucoup Kanye pour ce souvenir qui durera toute une vie ✨ Voici une vue plus rapprochée pour voir les détails incroyables. pic.twitter.com/XpxmuHRNok – Kim Kardashian West (@KimKardashian) 29 octobre 2020

Dans la vidéo, vous pouvez voir l’hologramme de son père, qui était un important avocat américain, donnant une conférence dédiée à sa deuxième fille aînée. Kim Kardashian, où il a admis qu’il se souciait d’eux du ciel et même dansé.

“Je suis fier de la femme que vous êtes devenue”, a déclaré l’hologramme au public. “La plus belle chose que j’ai vue, c’est que vous grandissez en famille … Vous êtes la meilleure mère du monde et la plus parfaite”, at-il ajouté.

West n’a pas donné de message sur la surprise qu’il a donnée à sa femme, malgré le fait qu’il y a quelques mois, ils vivaient une crise matrimoniale en raison de la candidature du rappeur à la présidence de États Unis.

VIDÉO RECOMMANDÉE

Kim Kardashian a dépensé un million de dollars pour célébrer son 40e anniversaire

Kim Kardashian a dépensé un million de dollars pour fêter ses 40 ans le 29/10/2020