Karol G est reconnue comme l’une des interprètes latines les plus populaires au monde grâce à ses succès musicaux constants et clôt l’année comme l’un des artistes mondiaux les plus importants du moment; ainsi, son dernier succès, «Bichota», a été certifié avec un record d’or en Colombie.

Cette chanson Il est numéro deux dans le graphique Spotify et numéro 3 dans les radios par public, selon le rapport de suivi du rapport national en Colombie. et sur YouTube, cette chanson est la première chanson la plus écoutée dans le pays du café et Karol G le deuxième artiste principal le plus pertinent.

Le chanteur a réussi à positionner trois de ses plus récents singles sur le palmarès Billboard «Hot 100»: «Tusa» (42e), «Ay Dios Mío!» (94e place) et “Bichota” (97e position). Ceux-ci sont également sur la liste “Top 200” de Spotify, occupant respectivement les positions 100, 74 et 7.

Également, Karol G a réussi à devenir l’artiste féminine latine avec les vues les plus élevées sur Spotify cette année, avec plus de 2,2 milliards de flux sur la plateforme et occupe actuellement la première place sur Facebook pour son clip vidéo «Bichota» avec plus de 100 millions de vues.

La petite amie d’Anuel AA termine l’année en célébrant une nouvelle étape essentielle pour sa carrière, en d’être proclamée artiste féminine latine numéro un de 2020 par Billboard pour la deuxième année consécutive.

La chanteuse lauréate d’un Grammy Latin réaffirme sa position d’artiste féminine la plus vendue de la musique latine par atteindre la position la plus élevée pour une chanson sans collaboration d’un acte solo dans la liste de «Billboard Global Excl. US ”avec son numéro six hit“ Bichota ”, c’est pourquoi il a obtenu la certification Gold Record.

VIDÉO RECOMMANDÉE

Karol G s’amuse au rythme de Bad Bunny avec “Yo perreo sola”

Karol G s’amuse au rythme de Bad Bunny avec “Yo perreo sola” 27/08/2020