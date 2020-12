Il L’ancien joueur américain KC Jones est décédé le jour de Noël à l’âge de 88 ans, comme le rapportent les Celtics, une franchise avec laquelle il a conquis dix anneaux NBA, huit au sol et deux en tant qu’entraîneur de la légendaire équipe de Boston.

KC Jones, membre du «Hall of Fame» et de l’or olympique, était l’une des figures les plus reconnaissables des Celtics dans les années 1960 avec Bill Russell. Avec Russell, Clyde Lovellette, Jerry Lucas, Quinn Buckner, Earvin “ Magic ” Johnson et Michael Jordan, il est l’un des rares joueurs de l’histoire à atteindre la “ Triple Couronne ” du basket-ball: un championnat NCAA, un anneau de la NBA et l’or dans le JJ.OO.

Ce meneur de 1,85 mètre a joué plus de 600 matchs en tant que joueur sur 8 saisons, il a en moyenne 7,4 points et 4,3 passes décisives, tandis qu’en tant qu’entraîneur, il a ajouté 552 victoires pour 306 défaites (64,3%), dans les données de la NBA.

Jones – légende de l’équipe verte – était le meilleur écuyer de joueurs comme Red Auerbach et Tom Heinsohn dans une équipe mémorable. Une fois à la retraite, ce meneur de 1,85 mètre a servi sur les bancs des Lakers, de l’ABA, des Bullets et des Bucks, avant de revenir comme assistant en 1978 chez les Boston Celtics.

C’était alors que a sa première chance en tant qu’entraîneur-chef et a conduit les Celtics au titre avec d’autres légendes telles que Larry Bird et Kevin McHale, qui a remporté en 1984 et 1986, dans l’une des périodes les plus réussies de l’histoire de la franchise de Boston.