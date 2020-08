Kenny Smith soutient les joueurs de la NBA dans leur protestation contre l’injustice raciale et la brutalité policière.

La NBA et la National Basketball Players Association ont annoncé le report de trois matchs éliminatoires prévus mercredi peu de temps après que les Bucks aient décidé de boycotter le cinquième match de leur série de premier tour avec le Magic pour protester contre le tir de Jacob Blake à Kenosha, dans le Wisconsin.

Au début de l’émission “NBA on TNT” de mercredi soir, Smith a dit à Ernie Johnson qu’il quitterait le studio pour montrer son soutien aux joueurs. Il a fait une brève déclaration, puis a retiré son microphone et est sorti du plateau.

“Même conduire ici, entrer dans le studio, entendre les appels et les gens qui parlent – et pour moi, je pense que le plus important maintenant est, en tant qu’homme noir, en tant qu’ancien joueur, je pense qu’il est préférable pour moi de soutenir les joueurs et juste ne pas être ici ce soir », a déclaré Smith.

Le match de mercredi entre les Bucks et Magic devait commencer à 16 h HE, mais les joueurs de Milwaukee ne sont jamais sortis des vestiaires pour les échauffements avant le match. Les joueurs d’Orlando ont pris la parole à l’heure habituelle pour les échauffements, mais ils sont retournés dans leurs vestiaires une fois qu’il est devenu clair que les Bucks n’avaient pas l’intention de jouer.

Les matchs des Thunder-Rockets (heure de départ initiale de 18 h 30 HE) et des Trail Blazers-Lakers (21 h HE) ont ensuite été officiellement reportés. La NBA a déclaré dans un communiqué que chaque match serait reporté.

Les joueurs de la NBA tiendront une réunion mercredi soir pour discuter de leurs prochaines étapes après le boycott, selon plusieurs rapports.