Au milieu d’un calendrier de la Triple Couronne modifié, le Kentucky Derby est enfin là.

Le Kentucky Derby est traditionnellement organisé comme la première étape de la Triple Couronne, mais sera la deuxième étape de la saison de courses de chevaux modifiée cette année. La 146e édition de la course a été reportée du premier samedi de mai au premier samedi de septembre en raison de la pandémie de coronavirus.

En raison des changements d’horaire, les Belmont Stakes, qui sont généralement la troisième étape, ont mené la Triple Couronne de cette année. Tiz the Law a remporté la course à New York, qui s’est déroulée à 1 1/8 miles au lieu des 1,5 miles habituels pour tenir compte des ajustements de calendrier et de l’entraînement des chevaux.

Le Kentucky Derby se déroulera à ses 1,25 miles habituels, mais les fans verront des différences dramatiques à Churchill Downs cette année. La piste sacrée sera visiblement plus calme sans la présence de fans, et tous les jockeys suivront des protocoles stricts COVID-19.

On s’attend à ce que Tiz the Law continue sa saison dominante de trois ans et gagne à Churchill Downs samedi, ce qui le rapprocherait de la conquête de la Triple Couronne. Entraîné par Barclay Tagg, Tiz the Law a décroché le poste n ° 17 sur le terrain de 18.

Comment regarder le Kentucky Derby:

Chaîne TV: NBC

Heure de publication: 19 h 01 HE (la couverture de NBC commence à 14 h 30 HE)

Direct: Vous pouvez diffuser la course sur fuboTV. Inscrivez-vous maintenant pour un essai gratuit de sept jours. Vous pouvez le regarder sur NBCSports.com.

Postes de poste:

2. Max Player

3. Applicable

4. Assaut le tribunal

5. Major Fed

7. L’argent se déplace

8. South Bend

9. M. Big News

10. Mille mots

11. Île Necker

12. Sole Volante

13. Taux de pièces jointes

14. Impression gagnante

15. Trafic de Ny

16. Honorer AP

17. Tiz la loi

18. Authentique

* Finnick the Fierce et King Guillermo ont été rayés des postes n ° 1 et n ° 6. Jeudi, le roi Guillermo est tombé avec de la fièvre. Un jour plus tard, Finnick le Fierce était aux prises avec un problème de pied apparent.