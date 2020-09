LOUISVILLE – Alors qu’un coucher de soleil orange striait le fond d’un ciel sans nuages ​​à la fin d’un Kentucky Derby parfait et parfaitement surréaliste samedi, Sylvester Watkins attendait Bob Baffert.

L’entraîneur de pur-sang venait de remporter son sixième derby record avec Authentic, peut-être le cinquième meilleur enfant de 3 ans dans la grange chargée de Baffert au printemps. Baffert a traversé l’enfer entre le premier samedi de mai – lorsque le Derby a toujours lieu en période non pandémique – et sa remise à l’horaire le premier samedi de septembre. Il a couru toute la gamme du mélodrame de course: grandes victoires, défaites brutales, blessures dévastatrices et suspension de la drogue.

Maintenant, après s’être étouffé sur le podium tout en discutant de ses sautes de fortune à couper le souffle, voici Baffert, 67 ans, sortant du centre des médias de Churchill Downs et trouvant Watkins veillant sur les briques du paddock. “Monsieur. Baffert, dit Watkins en plaisantant, je pensais que vous n’aviez pas de choix pour moi?

L’homme a passé le Derby Day à travailler à la sécurité dans le tunnel qui mène de la grange de Churchill à l’avant de l’immense piste de course. Ce matin-là, il a vu Baffert marcher vers le tunnel pour faire du stop dans une voiturette de golf («Une fois que vous voyez ces cheveux blancs, vous savez que c’est lui», a déclaré Watkins). Il lui a demandé sur lequel de ses chevaux de Derby – Mille Mots ou Authentique – parier.

Baffert a ignoré la question, disant qu’il ne savait pas. La vérité est que Baffert déteste handicaper la façon dont ses chevaux vont courir. Aussi la vérité: il n’était vraiment pas sûr d’en avoir un capable de battre le favori de Derby, Tiz The Law.

Ayant juste remporté l’un de ses triomphes les plus improbables au Derby, Baffert pouvait se permettre de rire à la question de Watkins. En guise de compensation pour ne pas vanter son cheval, il fouilla dans sa poche et enleva trois billets de 100 $, les remettant à Watkins. Puis il a enlevé deux autres Ben Franklins et les a donnés à l’ami et collègue de piste de Watkins, Ike Kinnison. Puis il a distribué une centaine de plus à un enfant qui se tenait à proximité. La petite amie de Watkins, Sophia Thorn, a fouillé dans son sac à main et a trouvé un billet de spectacle à 2 $ gagnant sur Authentic, le montrant à la femme de Baffert, Jill.

Et ainsi – un jour marqué par des manifestations raciales en dehors de la piste, dans une ville marquée par le meurtre par la police de la femme noire Breonna Taylor dans sa propre maison – l’entraîneur blanc du sud de la Californie a jeté ses bras autour de deux hommes noirs de la classe ouvrière de Louisville. et posé pour des photos.

C’était une belle scène pour couronner une journée de chaos, à la fois liée à la course et à la course. Il y a eu des manifestations non violentes dans les rues et des blessés dans le paddock et personne dans les gradins, et pourtant, d’une manière ou d’une autre, le Derby s’est déroulé et le résultat a été – comme toujours – suffisant pour laisser votre cœur battre pendant un moment par la suite.

Erick W. Rasco / Sports Illustrated

Il y a eu une blessure bizarre avant la course. L’entraîneur adjoint de longue date de Baffert, Jimmy Barnes, s’est cassé la main ou le bras (Baffert a dit les deux) lorsque Thousand Words s’est cabré dans le paddock et s’est renversé. Cela a abouti à une égratignure du cheval quelques minutes avant la course et à un voyage à l’hôpital pour Barnes, qui n’a pas pu voir Authentic remporter la victoire. Jill Baffert s’est presque évanouie dans le paddock après la chute.

Il y a eu une quasi-blessure après la course, lorsque Authentic est devenu agité par le long ruban attaché à la guirlande de roses qui est traditionnellement placée au sommet du gagnant pour les séances de photos. Le poulain se retourna dans le cercle du vainqueur, renversant Baffert et infligeant des blessures mineures à un membre du groupe de propriété tentaculaire.

Et il y a eu une défaite époustouflante pour Tiz The Law – invaincu en 2020, vainqueur dominant des Belmont et Travers Stakes, favori du Derby le moins cher en 31 ans à 4-5, et en parfaite position avant d’être devancé dans le tronçon. Le résultat a laissé le directeur d’exploitation de Sackatoga Stable Jack Knowlton enraciné là où il a regardé la course le long du rail. Knowlton garda ses coudes sur l’aluminium et ses paumes pressées l’une contre l’autre pendant ce qui sembla être une éternité par la suite, tandis que le reste du groupe de propriétaires se tenait autour de lui en silence. «Nous nous sommes finalement heurtés à un cheval qui allait mieux ce jour-là», a déclaré Knowlton.

Un meilleur cheval. Un meilleur jockey, dans le savvy John Velazquez, qui a donné à Authentic une course magistrale pour remporter son troisième Derby. Et un meilleur entraîneur à Baffert. Sans doute le meilleur entraîneur de l’histoire de Derby. Quand il semble qu’il n’y a rien dont vous puissiez être sûr en 2020, Bob Baffert est l’ancien fiable.

Et puis la journée s’est terminée avec Baffert et deux travailleurs de la piste qui l’ont serré dans leurs bras. Ce moment kumbaya n’élimine aucune fracture raciale, dans cette ville ou cette nation, mais tout le monde est reparti rayonnant.

«C’est ce dont nous avons besoin de plus», a déclaré Baffert. “Ici.”

«Bénédictions sur les bénédictions», a déclaré Watkins.

Erick W. Rasco / Sports Illustrated

Béni? S’il vous plaît. Bob Baffert a dû se sentir maudit pendant une période d’environ quatre mois.

«Je n’ai jamais été aussi chargé», dit-il. «Puis les choses ont commencé à se détraquer.»

Tout a commencé le 2 mai, date de la première course du Kentucky Derby. Avec le calendrier brouillé par la pandémie COVID-19, le Derby de l’Arkansas – une préparation clé du Derby – a été déplacé à ce jour. La course s’est déroulée en deux divisions et Baffert les a remportées toutes les deux de manière dominante. Nadal, invaincu, en a remporté un et Charlatan, invaincu, a remporté l’autre. Sur la sous-carte ce jour-là, la pouliche formée à Baffert, Gamine, a également remporté la victoire. Ils ressemblaient tous à des monstres, et il y avait d’autres stagiaires Baffert bien élevés et bien élevés qui attendaient dans les coulisses – Oncle Chuck et Cézanne.

Ensuite, le détraqué.

Des rumeurs ont révélé que Charlatan et Gamine avaient échoué aux tests de détection d’une substance interdite dans le premier des deux échantillons testés. Il a fallu une éternité pour récupérer l’échantillon fractionné, mais les résultats ont confirmé la première lecture – les deux chevaux avaient de la lidocaïne dans leurs systèmes. Ils ont été disqualifiés et Baffert a été suspendu pendant 15 jours en Arkansas.

L’explication de Baffert était que Barnes, qui s’était cassé le bassin plus tôt dans l’année et souffrait de maux de dos, avait un patch analgésique sur le dos et avait reçu une partie du traitement sur ses mains. Cela a ensuite été transféré aux chevaux.

C’était une autre d’une longue série d’explications intéressantes et pas tout à fait crédibles pour un test de dépistage positif en athlétisme. Et cela a laissé une marque sur Baffert, qui a été le visage du sport ces dernières années – surtout après avoir remporté la Triple Crown en 2015 avec American Pharoah et en ’18 avec Justify. Mais ce n’était qu’une partie de la spirale.

Fin mai, Nadal a subi une blessure mettant fin à sa carrière, se fracturant une cheville. Début juin, Charlatan a également été blessé, le faisant sortir de la piste de la Triple Couronne. Et Authentic a également été battu au Derby de Santa Anita début juin, en tant que favori 1-2.

Baffert n’a fait entrer personne au Belmont en juin, la Triple Couronne ayant réorganisé son calendrier. (Normalement, c’est Derby-Preakness-Belmont, mais cette année, c’est Belmont-Derby-Preakness.) Gamine a été un gagnant spectaculaire sur la carte inférieure de Belmont ce jour-là, mais n’a jamais été pointé vers les courses contre les poulains. Oncle Chuck et Cézanne n’ont jamais fait assez pour avancer dans la dispute de Derby.

Baffert a donc pointé du doigt Louisville avec Authentic qui a remporté une victoire bancale au Haskell Invitational dans le New Jersey et Thousand Words après une victoire dans une course à enjeux à Del Mar à San Diego. Ce n’était pas une mauvaise main, mais pas la main couleur qu’il avait imaginée des semaines plus tôt.

“C’est l’année la plus folle de tous les temps”, a déclaré Baffert. “C’est difficile. C’est difficile pour moi. C’est difficile pour ma femme, Jill. Les hauts et les bas que nous avons eu. J’avais quatre chevaux prêts à rouler … Et il se passe des choses.”

Les choses se passaient à Louisville. Vendredi, dans les Kentucky Oaks, le favori à même argent, Gamine, a été pris au collet et contrarié par un tir de 15 contre 1, Shedaresthedevil. Et puis dans le paddock avant le Derby samedi, tout l’enfer s’est déchaîné avec Thousand Words.

Le cheval a résisté à être sellé dans le paddock, se cabrant soudainement et se renversant sur le côté. Cela a entraîné une égratignure immédiate de la part des commissaires sportifs et une blessure à Barnes, qui avait tenté de serrer la selle. Barnes a quitté Churchill et a été emmené à l’hôpital avant même que la course ne soit disputée. Le cheval n’a pas été blessé, selon un vétérinaire de piste.

C’était un autre renversement de fortune étonnant pour Baffert.

«Ça ne s’arrête pas», se dit Baffert après le scratch de Thousand Words et la blessure de Barnes. «Ça continue juste. … J’étais comme, ‘Je ne peux plus supporter ça.’ Et puis ce cheval le sort.

Erick W. Rasco / Sports Illustrated

John Velazquez n’avait jamais été sur le dos d’Authentic avant samedi. Bien que ce ne soit peut-être pas idéal, ce n’est pas rare dans les courses de chevaux. Les jockeys jouent sur des chaises musicales avec des montures à l’approche des grandes courses.

Velazquez a suivi Mike Smith, qui a suivi Drayden Van Dyke, en tant que pilote d’Authentic. Van Dyke est un pilote SoCal fiable qui fait beaucoup de travail pour Baffert, mais après avoir perdu le Derby de Santa Anita, Baffert s’est tourné vers Big Money Mike, le jockey qui a conduit Justify à la Triple Crown.

Smith a conduit Authentic à la victoire dans le Haskell, mais a failli être dépassé dans la dernière ligne droite. Baffert avait demandé à Smith de se diriger vers un fouet gaucher dans le tronçon pour empêcher Authentic de se traîner vers le rail, mais Smith a plutôt tenté une approche plus douce – il a gazouillé dans l’oreille du cheval. Cela n’a pas fonctionné, car Authentic portait des bouchons d’oreille.

«Mike ne savait pas qu’il avait des bouchons d’oreille dans les oreilles», a déclaré Baffert.

Smith a fini par monter sur Honor AP dans le Derby, le cheval qui a battu Authentic à Santa Anita. Cela a laissé une ouverture pour Velazquez, principalement un coureur de la côte Est qui a le premier appel sur les montures supérieures pour l’entraîneur Todd Pletcher. Avec la grange de Pletcher presque vide pour le Derby, Johnny V était disponible et Baffert l’a attrapé.

Le jockey et l’entraîneur ont rompu le pain de la Derby Week au Jeff Ruby’s, le célèbre steakhouse du centre-ville de Louisville. Sur les steaks, ils ont élaboré leur stratégie pour la course: s’échapper proprement, prendre la tête tôt, puis épargner quelque chose pour la longue course de Churchill.

«Assurez-vous de sauver ce huitième de mille», se souvint Velazquez, lui disant Baffert. «Je veux ce huitième de mille.»

Après avoir navigué vers la tête sur des fractions vives, Authentic était en parfaite position dans le virage éloigné. Mais il en était de même pour Tiz The Law. Alors qu’ils se dirigeaient vers le tronçon, Tiz The Law – un cheval que Baffert a admis qu’il pensait «imbattable» – semblait prêt à rouler devant un meneur de vitesse qui avait couru assez vite jusqu’à ce point.

«Je m’attendais à ce qu’il passe tout de suite», a déclaré Knowlton.

Ce n’est jamais arrivé. Tiz The Law a peut-être coincé un nez devant, bien que Velazquez ait dit plus tard, “il ne l’a jamais dépassé.” Puis Johnny V a suivi les instructions de Baffert: attendre le dernier demi-tour de la course de 1 1/4 mile, et aller à un fouet gaucher.

Baffert ne voulait pas qu’Authentic vire à nouveau vers le rail. Un fouet gaucher éloignerait le cheval de cela et le garderait engagé avec Tiz The Law. Le favori a un peu hésité, Authentic a creusé, puis il s’est retiré pour la victoire à une cote de 9 contre 1.

Authentic a terminé en 2: 00,61, le septième plus rapide des 146 Kentucky Derbies. Ce fut une performance extraordinaire – établir un rythme soutenu, puis retenir la charge d’un cheval qui semblait avoir l’étoffe d’un vainqueur de la Triple Couronne.

Et donc Bob Baffert remporte un sixième Derby avec un cinquième joueur, un qu’il a en fait mis sur l’étagère d’entraînement pendant quelques semaines au printemps. Le report du Derby à septembre s’est avéré être une bénédiction pour un poulain de fin mai 2017 qui n’était pas très mature.

Authentic est plus vieux maintenant mais toujours volumineux. Il l’a prouvé dans le cercle des vainqueurs en abattant son entraîneur, entre autres, «comme une boule de bowling», a déclaré Baffert.

Compte tenu du chemin parcouru cette année pour l’entraîneur américain le plus accompli des 25 dernières années, il est normal que Bob Baffert se soit retrouvé sur le dos. Mais le fait que cela se soit produit dans le cercle des vainqueurs du Kentucky Derby a tout arrangé.