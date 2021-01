Jeux Kerad c’est de l’histoire. La première incursion de Gerard pique dans le monde des affaires fermé définitivement son store en janvier, tel que publié par le Registre du commerce, après un processus de liquidation qui a débuté en 2018 avec le père du footballeur de Club de football de Barcelone, Joan Piqué, et son représentant, Arturo Canales, comme liquidateurs.

La société Jeux Kerad Il a été créé pour une incursion dans le monde des jeux vidéo, à travers un fantasme de football qui n’a pas eu les résultats escomptés. Créée en 2012, les derniers comptes présentés par l’entreprise, en 2015, ont montré des pertes de 671390 euros, sur une valeur nette de 1 468 884 euros. Les chiffres ne s’additionnaient pas dans une entreprise qui produisait jusqu’à trois jeux vidéo mobiles, Golden Manager, Trivia League et Stop & Goal, dont seul le premier était d’une importance notable, atteignant 10 millions d’utilisateurs enregistrés en 2016.

Cependant, l’interaction via Golden Manager n’a pas pu compenser les pertes de Kerad Games, évaluées au total à deux millions d’euros. Ces résultats ont poussé Piqué à se concentrer sur ses autres projets commerciaux et à entamer le processus de liquidation de l’entreprise. Arturo Canales et Joan Piqué ont été révoqués de leurs fonctions après la récente extinction de l’entreprise, dans un processus achevé au début de 2021, alors que leur activité a cessé il y a près de trois ans, date à laquelle Gestionnaire d’or Il a perdu les droits de FifPro d’utiliser les vrais noms des footballeurs dans leur simulation. Les travailleurs de Kerad Games ont été pour la plupart transférés dans d’autres sociétés holding Kosmos.

La société Kerad Games a disparu, selon le registre du commerce

Kosmos bat toujours son plein

Piqué dispose actuellement d’un réseau d’entreprises digne de mention, représenté comme Kosmos Global Holding. La société anonyme, fondée en 2017, se distingue par ses filiales thématiques telles que Kosmos Tennis, promoteur du Coupe Davis sous son nouveau format de KO et phase finale ou Kosmos Studios, à travers lesquels se développent des productions audiovisuelles, comme La Décision dans laquelle Antoine Griezmann a révélé son avenir, avec de grands résultats d’audience, et avec lequel il comptait devenir avec les droits d’émission de Série UNE.

Par ailleurs, la société présidée par Gérard Piqué a également Football de Kosmos, à travers laquelle la propriété du FC Andorre, un club qui concourt actuellement en Second B et pour lequel de grands résultats sont attendus dans les années à venir.

EMR, le “ successeur ” productif de Kerad Games

Cependant, la fermeture définitive de Jeux Kerad ne sépare pas Piqué de ses flirts professionnels avec le monde des jeux vidéo. Le centre de la Club de football de Barcelone Il est également le propriétaire majoritaire et fondateur d’EMR, qui signifie l’acronyme Droits des médias e-sport, et à travers lequel le monde de plus en plus prospère des eSports a commencé.

EMR, qui se décrit comme “une société d’eSport, promoteur de concours, créateur de contenu et diffuseur de ces contenus”, fait partie du holding Kosmos, comme elle l’a fait Jeux Kerad, mais dans son cas, il a les résultats escomptés dans les projets que l’entreprise a abordés jusqu’à présent, qui organise des concours de Pro Evolution Soccer grâce à un accord avec Konami.