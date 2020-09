LOS ANGELES (AP) Clayton Kershaw ne se sent pas comme un non-frappeur potentiel est sérieux jusqu’à ce qu’il dure six manches. Avant cela, c’est juste la domination quotidienne à laquelle les fans des Dodgers s’attendent au cours de ses 13 ans en bleu.

Bien que la dernière offre sans succès de Kershaw ait mis fin à une des manches sérieuses, l’as vétéran de Los Angeles a mis en place une autre performance historique qui indique qu’il est en bonne santé, vif – et peut-être aussi bon que jamais.

Kershaw a atteint deux jalons de retrait en carrière et a maintenu l’Arizona sans but dans la sixième manche jeudi soir, menant les Dodgers devant les Diamondbacks 5-1 pour leur cinquième victoire consécutive.

Tout en accumulant huit retraits au bâton en six manches sans but, Kershaw (5-1) est devenu le 39e lanceur de l’histoire des ligues majeures avec 2500 retraits au bâton lorsqu’il a attisé Nick Ahmed dans la seconde. Le gaucher a ensuite rattrapé et dépassé Christy Mathewson (2502) pour la 38e place sur la liste de carrière du baseball en obtenant Carson Kelly et Tim Locastro en troisième.

Kershaw ne savait pas exactement quoi dire en voyant son nom à côté de Mathewson, le New York Giants Hall of Famer dont la carrière de joueur s’est terminée il y a 104 ans.

«C’est cool, c’est vraiment le cas, a-t-il dit. «C’est juste difficile pour moi de penser ou de comprendre. C’est cool de voir votre nom sur différents types de tableaux de classement. C’est juste difficile à comprendre, vraiment. ”

AJ Pollock a eu un circuit serré et Mookie Betts a ajouté un simple RBI au septième pour les Dodgers (29-10), en tête de la ligue majeure, qui ont remporté 18 des 21. Corey Seager a eu trois coups sûrs pour Los Angeles, qui a également a remporté 10 de suite au Dodger Stadium après avoir balayé l’Arizona.

Kershaw, qui a lancé son seul précédent sans coup sûr en 2014, a accordé trois baserunners mais aucun coup sûr jusqu’à ce que Christian Walker frappe un Grounder pour s’arrêter avec deux retraits en sixième. Kike Hernandez a fait l’arrêt mais a eu un lancer difficile, et cela a forcé Cody Bellinger à sauter du sac au début, rendant Walker en sécurité à quelques centimètres.

«Si je devais franchir la sixième place là-bas, je pense qu’après cela, cela deviendra peut-être un peu plus réel, a dit Kershaw. Jusque-là, ce n’est vraiment réel qu’après le sixième, et après le septième, vous avez une vraie chance. ”

Kershaw a calmement obtenu un grounder de David Peralta sur son 99e et dernier lancer. Le manager Dave Roberts a déclaré que Peralta aurait été le dernier frappeur de Kershaw même s’il avait toujours un sans-coupable intact, puisque les Dodgers dominants peuvent déjà se concentrer sur la fraîcheur des bras pour octobre.

Au cours de cette saison écourtée par les coronavirus, Kershaw, 32 ans, est sur une lancée qui ressemble aux étapes les plus dominantes de son incroyable carrière. Le triple vainqueur du NL Cy Young Award a lancé 15 manches consécutives sans but depuis le 20 août, et il n’a abandonné que deux points et 10 coups sûrs avec 29 retraits au bâton en 26 manches au cours de ses quatre derniers départs.

Le partant des Diamondbacks, Luke Weaver, était enthousiasmé par la chance de lancer contre Kershaw pour la première fois, même si sa première manche difficile a mis l’Arizona dans un trou qu’il ne s’est jamais échappé.

“ Je l’ai vu lancer quelques fois, mais j’ai eu un moment pendant le match où j’étais prêt à aller au combat et à avoir un duel là-bas et juste en quelque sorte le match ”, a déclaré Weaver, qui a pris sa retraite. 14 Dodgers droites à un moment donné. Il a manifestement eu un excellent match, et il le fait depuis longtemps. ”

Roberts voit une différence dans son as cette saison par rapport aux deux dernières années, lorsque son ERA et son WHIP ont atteint des niveaux inhabituels – mais il ne s’agit pas de la capacité de Kershaw. Au lieu de cela, c’est l’absence de maux de dos qui a persisté Kershaw au cours de ces années et cette saison, lorsqu’il a commencé juillet sur la liste des blessés.

«Clayton a fait un excellent travail en essayant de revenir, travaillant fort et diligemment chaque jour, a dit Roberts. «C’est le n ° 1. Pour lui, ne pas avoir à se protéger et à se protéger contre son corps ou son dos ou quoi que ce soit lui donne simplement la liberté d’exécuter des lancers. … Il se sent en bonne santé et fort. Il était notre as l’an dernier, et il lance à nouveau comme un as. ”

SERPENTS EN LUTTE

Weaver (1-6) a rebondi après une première manche difficile pour lancer 5 1/3 de manches de balle à quatre coups, mais les Diamondbacks en chute libre ont perdu 13 sur 14. L’Arizona a obtenu 14 coups sûrs au total dans ces trois matchs à Chavez Ravine.

«Nous devons trouver notre moyen de nous en sortir, et nous le ferons», a déclaré le manager de l’Arizona Torey Lovullo. «Il est difficile de comprendre ce que nous faisons et de rester aussi positif que ce groupe l’a été. Avec le pitch qui donne le ton, c’est très encourageant. Cela a été très bon au cours des 14 derniers matchs. Nous devons juste faire correspondre les choses de l’autre côté du ballon, et nous savons que ce jour approche. ”

LA COURSE DE LA

Los Angeles a pris les devants dans le premier match lorsque Seager a fait un simple et marqué sur le ballon au sol de Bellinger avant que Chris Taylor n’ajoute un simple RBI.

Pollock, le cogneur de longue date de l’Arizona, a écrasé son premier lancer de Keury Mella au centre immédiatement pour son septième circuit. Betts a ensuite conduit dans sa 28e manche de sa première saison stellaire des Dodgers.

OBTENIR LA BALAI

Les Dodgers ont terminé leur cinquième balayage de la saison. Mercredi, ils ont prolongé leur séquence d’ouverture de la saison sans perdre une série à 13, juste un de moins que le record de franchise établi en 1977.

CHAMBRE DES FORMATEURS

Diamondbacks: Le LHP Travis Bergen a fait ses débuts en Arizona avec deux retraits de secours en sixième après avoir été rappelé plus tôt jeudi.

Dodgers: Bellinger a obtenu 0 pour 4 lors du retour du MVP NL 2019 après une absence de deux matchs avec un muscle latéral douloureux.

SUIVANT

Diamondbacks: Taylor Clarke (1-0, 2,22 ERA) prend le monticule à San Francisco.

Dodgers: Dustin May (1-1, 2,83 mpm) fait son huitième départ de la saison dans un premier match contre les Rocheuses.

—

Plus AP MLB: https://apnews.com/MLB et https://twitter.com/AP-Sports