DENVER (AP) Clayton Kershaw a tenu le Colorado à quatre coups sûrs et à une course en sept manches pour mener les Dodgers de Los Angeles sur les Rocheuses 6-1 samedi soir.

Chris Taylor a réussi un circuit, a triplé et a conduit en trois points et AJ Pollock a également frappé un circuit pour les leaders de NL West.

Kershaw (6-2) n’a lancé que 86 lancers – 59 pour des grèves – tout en en retirant six et sans marcher sur un frappeur.

«Ça fait du bien de bien lancer ici et de remporter une victoire. C’est un endroit difficile, vous essayez simplement de faire de votre mieux ici ”, a déclaré Kershaw, qui s’est amélioré à 11-5 dans sa carrière à Coors Field. «J’avais l’impression que ma balle courbe était un peu meilleure que mon dernier départ, ce qui était encourageant. Continuez simplement à construire, je me sentais bien. ”

Kevin Pillar a réussi deux coups sûrs et Raimel Tapia a doublé et marqué pour les Rocheuses. Le Colorado a perdu quatre de suite.

Taylor a réussi un triple de deux points dans le premier, puis un circuit en tête du quatrième, son septième de la saison, pour donner une avance de 3-1 aux Dodgers et donner à Kershaw tous les points dont il avait besoin.

«Il est amusant de jouer derrière. En tant que joueur de champ intérieur, je l’apprécie ”, a déclaré Taylor. Je pense que ce que les frappeurs vont faire contre lui est plus prévisible parce qu’il touche toujours ses places. Il reçoit beaucoup de renversements de droitiers. J’adore les lanceurs qui travaillent à l’avance et lancent des frappes et vous gardent dans le jeu. J’apprécie cela comme un arrêt court. Je pense que toute notre défense apprécie cela. ”

Pollock a frappé son 12e coup de circuit de la saison au septième pour donner à Los Angeles un record de 100 cette saison. Les Dodgers en ont marqué deux de plus sur un terrain sauvage par le releveur Mychal Givens et une erreur de lancer sur une tentative de reprise qui a permis à Mookie Betts de marquer depuis le deuxième but.

«Le lancer au deuxième but sur une tentative de reprise n’était pas sage, a dit le manager des Rockies, Bud Black.

Le Colorado a obtenu sa seule course dans le premier lorsque Tapia a réussi un doublé, a volé le troisième et est rentré à la maison sur un terrain mort.

«Tap a été difficile dès le départ, bon virage serré et j’ai reconnu qu’il y avait une très bonne chance de terminer deuxième et c’est parti, a dit Black. ” C’était Tap out of the box, faisant une bonne lecture.

Chi Chi Gonzalez (0-2) a fait cinq manches.

CHAMBRE DES FORMATEURS

Dodgers: Le manager Dave Roberts a déclaré que RHP Walker Buehler avait lancé un match simulé samedi et pourrait débuter jeudi contre Oakland. Buehler a lancé pour la dernière fois le 8 septembre et a été aux prises avec un problème de cloques. «Je pense qu’il lancera à nouveau sur le site secondaire quand nous serons sur la route, a dit Roberts. Je pense qu’il fera une simulation de plus – probablement six manches et 90 lancers – et ensuite il fera son dernier départ de la saison avec nous et sera prêt pour les séries éliminatoires. ”

DAVIS ERA OVER

Après deux saisons difficiles, le Colorado s’est séparé de Wade Davis, plus proche, en le désignant pour une affectation samedi. Davis a signé un contrat de trois ans avant la saison 2018 et a mené la NL cette saison avec un record de franchise de 43 arrêts. Il a eu du mal l’an dernier et avait une fiche de 0-1 avec une MPM de 20,77 en cinq apparitions cette année après avoir raté la majeure partie de la saison avec une fatigue à l’épaule droite.

«Il était très présent dans notre équipe et un excellent mentor pour beaucoup de nos jeunes lanceurs. Il était l’un de nos dirigeants ”, a déclaré Black. Les maux d’épaule ont commencé à se produire et il n’a tout simplement pas pu récupérer totalement.

SUIVANT

Les Dodgers enverront le RHP Tony Gonsolin (1-1, 1,51 ERA) contre le Colorado RHP Antonio Senzatela (4-2, 3,30) dimanche dans le dernier d’une série de quatre matchs.

—

