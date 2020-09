Les deux plus grands scénarios de la victoire sauvage de 10-9 et 10 manches des Dodgers de Los Angeles contre les Diamondbacks de l’Arizona mardi soir étaient les deux circuits de Gavin Lux, la soirée de trois coups sûrs et la sortie anticipée du lanceur partant Walker Buehler.

Les Dodgers (31-12) sont revenus sur la piste gagnante après deux défaites consécutives, et affrontent les Diamondbacks en difficulté mercredi soir dans le deuxième match de leur série de trois matchs.

Lux est entré dans la soirée avec une moyenne au bâton de .148 et aucun home run ou point n’a été frappé. Il a terminé mardi avec deux circuits, cinq points produits et une moyenne au bâton qui a grimpé de 71 points.

Une des meilleures perspectives pour les Dodgers qui devraient faire partie de l’avenir de l’équipe, Lux n’a même pas fait partie de la liste des grandes ligues en dehors du camp d’été et a ouvert la saison sur le site d’entraînement alternatif de l’équipe. Maintenant avec les Dodgers depuis le 27 août, Lux avait le jeu révolutionnaire qu’il recherchait.

“Je n’avais tout simplement pas les at-bats que je voulais, et je ne me sentais tout simplement pas à l’aise dans la boîte à ce moment-là”, a déclaré Lux à propos du site d’entraînement alternatif. “Donc aller à l’USC et avoir des chauves-souris au quotidien m’a aidé à ressentir ce dont j’avais besoin et à régler certaines choses. C’est ce dont j’avais besoin.”

Quant à Buehler, il a fait son deuxième départ depuis un passage sur la liste des blessés avec une ampoule, et la plaie semblait à nouveau être un problème mardi dans ses 2 2/3 manches de travail.

Mais Buehler a minimisé cela, disant qu’il devait apprendre à gérer l’ampoule et qu’il se sentait bien physiquement et que le ballon sortait bien de sa main.

“Pour moi, je n’ai tout simplement pas fait de pitch”, a-t-il déclaré. “Trouve juste un moyen de t’assurer que ça ne va pas empirer.”

Ace Clayton Kershaw prend le départ mercredi. Il a pris un départ de 5-1 avec une MPM de 1,50 et a lancé six manches sans but contre les Diamondbacks le 3 septembre pour sa cinquième victoire.

Kershaw a une fiche de 18-10 avec une moyenne de 2,69 en carrière en 35 départs contre l’Arizona. Il a 242 de ses 2 505 retraits au bâton en carrière contre les rivaux de la National League West.

Le voltigeur des Dodgers Joc Pederson est absent de l’équipe en congé de paternité, donc Los Angeles ne devrait pas avoir lui et ses 16 meilleurs circuits en carrière contre l’Arizona cette semaine.

Les Diamondbacks (15-28) ont dû se plaindre d’une autre défaite difficile, leur quatrième consécutive et 17e en 19 matchs. Le manager Torey Lovullo s’est concentré sur les aspects positifs, dont l’un était le jeu défensif éblouissant de l’arrêt-court Josh Rojas qui a maintenu le match à égalité à 6 et a terminé la septième manche mardi.

Rojas a signalé un buteur pointu au milieu, a traîné un pied au-dessus du deuxième but pour une force et a jeté au premier but pour un double jeu.

“Cette équipe essaie de faire bouger les choses et de gagner des matchs de baseball”, a déclaré Lovullo. “Mais il y a certaines choses identifiables que nous devons faire mieux. Simplifier le jeu, continuer à jouer la partie fondamentale du jeu, des choses que nous faisons très bien, au lieu d’avoir une mentalité forcée. Il s’agit de mettre le ballon en jeu et faire des présentations de qualité et espérer des résultats de qualité. “

Les Diamondbacks envoient Taylor Clarke (1-0, 2,96 mpm) au monticule mercredi pour son quatrième départ de la saison.

Les adversaires frappent .243 contre Clarke, qui a ouvert la saison dans l’enclos des releveurs avec six apparitions en relève. En six apparitions en carrière (trois départs) contre les Dodgers, il a un dossier de 1-2 avec une MPM de 5,06.

– Médias au niveau du champ