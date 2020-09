La star des Nets, Kevin Durant, a déclaré qu’il était ravi de travailler avec l’entraîneur pour la première fois et le Basketball Hall of Famer Steve Nash.

Nash a fait ses premiers pas dans l’entraînement, embauché par les Nets pour remplacer Kenny Atkinson malgré le manque d’expérience du joueur par excellence de la NBA à deux reprises.

Durant a précédemment travaillé avec les anciens Mavericks, Suns et Lakers gardent pendant trois saisons avec les Warriors, où ce dernier était consultant pour les joueurs.

PLUS: Barkley rejette la revendication de Smith de privilège blanc derrière l’embauche de Nash

Le double champion de la NBA et deux fois le MVP de la finale s’est également affronté avec Nash lorsqu’il est entré dans la ligue en tant que recrue en 2007. Maintenant, il apprécie l’opportunité d’être entraîné par le joueur de 46 ans.

“Sa perspicacité pour le jeu, sa communication, la façon dont il communique le jeu de basket-ball va certainement m’aider en tant que joueur à se développer et cela va aider le reste de l’équipe”, a déclaré Durant à JJ Redick. “The Old Man and the Three ” Podcast.

Durant a ajouté: «Chaque fois que je suis au gymnase avec lui, j’ai toujours été comme une éponge.

“J’attends cet homme avec impatience. J’ai toujours l’impression d’être un étudiant du jeu. Quelqu’un qui a tellement vécu et joué à différentes époques, j’ai hâte qu’il m’apprenne encore plus de choses à ce sujet. bien.”

Durant n’a pas encore joué pour les Nets en raison d’une blessure à Achille après son arrivée très médiatisée des Warriors en 2019. Durant a choisi de ne pas retourner sur le terrain à l’intérieur de la bulle d’Orlando au Walt Disney World Resort, où les Nets ont été éliminés dans le premier tour des éliminatoires de la Conférence Est.

“Je joue depuis l’âge de 8 ans, vraiment enfermé. Chaque jour était centré sur le match”, a déclaré Durant. «Pour enfin avoir un an de congé, c’était plutôt cool. J’ai commencé à me concentrer un peu plus, à comprendre un peu plus ce que j’aime faire en dehors du jeu, aussi bizarre que cela puisse paraître à 30 ans. J’ai vraiment apprécié cette fois pour moi.

“J’ai tellement appris sur le basket-ball, le commerce du basket-ball. Je le vois sous un angle différent. Je regardais le match du point de vue d’un entraîneur et d’un fan à la fois. J’ai ressenti un nouveau niveau d’appréciation pour ce que je ‘fais pour être loin de lui.

“Entrer dans [the season], Je ne pensais pas que j’aurais ce sentiment. Cela aide vraiment lorsque l’équipe vous signe un accord maximal même si vous avez déchiré votre Achille. Cela m’a vraiment soulagé un peu. J’ai aussi juste aimé avoir ce temps libre pour faire mon truc. Je n’ai jamais eu ce temps. Je n’ai jamais pu profiter de ce moment. Mais à ce stade, j’ai hâte de sortir et de jouer à nouveau. “