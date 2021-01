Khloe kardashian Il a décidé de parler de “Keeping up with the Kardashians”, une série qui a conduit sa famille à la célébrité grâce au réseau E !. Cependant, tout n’a pas été facile au début pour la célèbre famille américaine.

La fille de Kris Jenner a révélé qu’au début, ils ne regardaient pas très bien la série et qu’elle était même proche de rester comme un projet raté.

«Je me souviens que nous avons enregistré un pilote pour (animateur et producteur) Ryan Seacrest qui ne nous a mené nulle part, puis nous avons fait la même chose avec E!, Mais sans trop de prétention. Ils avaient besoin de remplir l’espace de diffusion et ils ne nous ont pas donné trop de directives“, Il a dit Le spectacle de Kelly Clarkson.

De même, l’ancien partenaire de Tristan Thompson Il a commenté qu’après avoir donné le feu vert, ils les ont précipités, car ils devaient tout enregistrer deux semaines avant la première.

«Nous pensions que l’aventure allait se terminer très bientôt. Bien sûr, nous avons tous supposé qu’il n’y aurait pas de deuxième saison », a-t-il dit avant de rappeler que l’espace sera tiré après 14 ans à l’écran.

Il est à noter que l’espace de E! prendra fin cette année après 14 saisons au cours desquelles la famille est devenue pionnière dans le monde de la télé-réalité.

