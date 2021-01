Il Rallye Dakar il ne donne pas les résultats escomptés pour les Espagnols dans les deux catégories principales. Ni en voiture ni en moto, les pilotes nationaux parviennent à répondre aux attentes, même avec une avance partielle, mais le Dakar des classiques, Dans sa première édition, il contient de bonnes nouvelles pour une multitude de pilotes dirigés par Révolte de Kilian. L’homme d’affaires a l’honneur dès ce lundi d’être le premier vainqueur espagnol d’une étape dans cette nouvelle forme du rallye le plus difficile de la planète.

Kilian, qui avait récolté de grands résultats les jours précédents, se déchaîna définitivement aux commandes de son Toyota Land Cruiser classique, formant un excellent couple avec son ami et copilote Oscar Sanchez dans le cadre de Équipe Enblando Naturhouse, être le vainqueur d’une étape difficile qui confirme sa domination sur les routes de Arabie Saoudite, où se déroule le rallye dans cette édition.

Le binôme Révolte-Sánchez a été imposé aux Français Dutton et Ettiene, à ceux qui ont pris 13 points d’avance sur les 709 kilomètres d’une étape qui est déjà l’histoire espagnole du Dakar. Et ce triomphe intervient dans la première participation de Kilian dans le rallye auquel il assiste en grand passionné de moteur et dans lequel il réalise un rêve dans le cadre de l’aventure qu’il a lui-même décrite «qui dépasse tout ce que l’on peut imaginer.

Ce triomphe d’étape permet aux Espagnols de grimper à la sixième position du classement général de la Classiques Dakar, et déjà dans le but, Révolte de Kilian Il a montré ses impressions avec une satisfaction qui a éclipsé la fatigue logique, fruit de l’effort titanesque de chaque jour de course. «Cela a été une étape très difficile, mais nous avons maintenu la progression des derniers jours, et finalement nous avons été victorieux », a affirmé le premier pilote espagnol à s’être proclamé vainqueur dans cette catégorie de Dakar.

Révolte de Kilian.

Révolte et Sanchez reconnu avant de commencer leur aventure Dakar qu’ils ont Toyota Land Cruiser pour une configuration cohérente pour ce à quoi ils seraient confrontés en janvier. «Nous l’avons démantelé dans son intégralité avec le peuple Deysdom. Ce n’était pas en si mauvais état, mais nous voulions vérifier tous les éléments, pour qu’il soit comme neuf ».

Pilote et homme d’affaires prospère

Révolte de Kilian Il est, en plus d’être un grand pilote, un homme d’affaires important en Espagne, et fait partie de la directive du UD Logroñés, où son père Félix Revuelta mène la tradition familiale en tant que président, et de l’entreprise Naturhouse, qui sponsorise l’aventure de Revuelta et Sánchez sur le Dakar. Il est également propriétaire de l’hôtel Las Dunas à Estepona et actionnaire du célèbre festival de musique Starlite à Marbella.

Les obligations et la pression de leurs positions n’ont pas empêché Kilian consacrer des heures à sa grande passion: le moteur. L’objectif initial d’atteindre le But de Djeddah le 15 janvier il a été dépassé, malgré la liste des débutants en course, par une victoire partielle inoubliable sur le Dakar.