Mis à jour le 28/10/2020 à 17:47

Kim Kardashian Il a montré toute son extravagance en célébrant son 40e anniversaire sur une île privée, où il a emmené 40 invités dans un avion pour fêter sa journée loin du coronavirus. Ce qui a attiré l’attention, c’est que le grand absent de la célébration était son mari, le rappeur Kanye ouest.

Au-delà des questions qui ont été posées sur les réseaux sociaux, telles que le fait que ce n’est pas le moment de gaspiller des ressources économiques ou que chacun peut faire ce qu’il veut avec son argent, la femme de Kanye West a remercié ses followers pour tout ce qu’elle a accompli et pour être une “privilégiée”.

«Quarante et se sentant si humblement reconnaissant et béni. Il n’y a pas un seul jour qui ne la valorise dans sa plénitude, surtout en ces temps où nous nous sommes tous souvenus de ce qui compte vraiment », a-t-il déclaré dans son récit de Twitter.

40 et se sentant si humble et béni. Il n’y a pas un seul jour que je prends pour acquis, surtout en ces moments où nous nous souvenons tous des choses qui comptent vraiment. pic.twitter.com/p98SN0RDZD

«Jusqu’à l’arrivée de COVID, je ne pense pas qu’aucun de nous n’apprécie le simple luxe de pouvoir voyager et rencontrer sa famille et ses amis dans un environnement sûr», at-il ajouté.

Kardashian a souligné que pour cet anniversaire, il lui est venu à l’esprit de le passer avec les personnes qui l’ont aidée à devenir la femme qu’elle est aujourd’hui. Ainsi, la mondaine a demandé à ses invités de faire une quarantaine, a effectué des tests de mise au rebut pour que tout le monde puisse se rendre sur une île privée et «faire semblant que les choses étaient revenues à la normale».

Après 2 semaines d’écrans de santé multiples et de demander à tout le monde de se mettre en quarantaine, j’ai surpris mon cercle intime le plus proche avec un voyage sur une île privée où nous pouvions prétendre que les choses étaient normales juste pour un bref instant. pic.twitter.com/cIFP7Nv5bV

«Nous avons dansé, nous avons fait du vélo, nous avons nagé avec les baleines, nous avons fait du kayak, nous avons vu un film sur la plage et tant d’autres choses… Je comprends que pour la plupart des gens, c’est quelque chose d’inaccessible en ce moment et c’est pourquoi j’accepte humblement les privilégiés qui est ma vie », a-t-il conclu.

Nous avons dansé, fait du vélo, nagé près des baleines, fait du kayak, regardé un film sur la plage et bien plus encore. Je me rends compte que pour la plupart des gens, c’est quelque chose qui est tellement hors de portée en ce moment, alors dans des moments comme ceux-ci, je me souviens humblement à quel point ma vie est privilégiée. # thisis40 pic.twitter.com/UYOcVBpytW

– Kim Kardashian West (@KimKardashian) 27 octobre 2020