Tandis que Kim Kardashian et Kanye ouest Ils n’ont rien dit de leur divorce, on sait qu’ils sont au bord de la séparation après huit ans de mariage qui comprend quatre enfants et des millions de dollars en jeu.

Qui est en charge de la séparation est l’avocat redouté Laura Wasser, qui a représenté dans le passé Angelina Jolie et Britney Spears et plus de célébrités dans les mêmes processus.

Cette fois, il a été révélé que le musicien et la femme d’affaires avaient signé un contrat prénuptial en mars 2014, deux mois avant leur mariage à Florence, en Italie. Selon cet accord, la influenceur recevra un million de dollars par an de mariage avec l’Ouest avec une limite de 10 millions.

Elle peut garder tous les bijoux et cadeaux que son ex-mari lui a donnés. De plus, étant bénéficiaire d’une assurance vie de 20 millions d’euros du rappeur, cela a été souligné par le portail Radar Online.

Cependant, cet accord ne profiterait plus au couple, puisqu’à l’époque ils n’étaient pas si riches. En 2014, le rappeur avait une fortune de 100 millions, contre 40 millions pour sa femme. Maintenant, Kim possède 780 millions et West, 1.300 millions.

Le manoir californien du couple serait également un “combat” séparé, car la propriété coûtait 40 millions d’euros et ils ont dépensé 20 millions en rénovations qui en ont fait l’une des maisons les plus luxueuses de la région. Propriété que la célébrité aimerait conserver et l’Ouest aussi.

En revanche, un cas qui doit encore être étudié, avec beaucoup plus de soin, est la garde des enfants: North, 7, Saint, 5, Chicago, 2, et Psalm, 19 mois.

Le couple aurait déjà des vies séparées. Ce serait le troisième divorce pour la star de “Keeping up with the Kardashians”, elle était auparavant mariée au joueur NBA Kris Humphries et le producteur de musique Damon Thomas.

