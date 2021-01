Le mariage de Kim Kardashian et Kanye ouest a beaucoup donné à parler en 2020 après que le chanteur a annoncé sa candidature à la vice-présidence des États-Unis.

Maintenant, le magazine Page Six a souligné que plusieurs sources assurent que le couple divorcera bientôt. De plus, Kardashian aurait déjà engagé sa défense juridique.

La source a indiqué que la femme d’affaires avait embauché Lausa Wasser, un avocat bien connu qui a représenté divers personnages de Hollywood dans leurs séparations, comme Angelina Jolie, Johnny Depp et Britney Spears.

Le journal Daily Mail a également déclaré que l’influenceur voulait garder la séparation secrète. «Ils sont discrets mais c’est fait. Kim a embauché Laura Wasser et ils sont en pourparlers pour parvenir à un accord “, il a dit.

D’autre part, ils ont affirmé que le couple ne vivait plus ensemble et que Kardashian ne portait plus sa bague de fiançailles ou son alliance. De plus, le rappeur serait dans son ranch à Wyoming en vacances.

Une autre source a ajouté au portail TMZ que Kim se serait lassé des «décisions folles» de West et n’avait plus prévu de le soutenir, malgré le fait qu’il était toujours avec lui pendant ses problèmes de santé mentale.

Kim Kardashian et Kanye West ils se sont mariés en 2014 lors d’une cérémonie organisée en Italie. Ils ont tous deux quatre enfants, North, 7 ans, Saint, 5 ans, Chicago, 3 ans, et Psalm, 19 mois. Jusqu’à présent, le couple n’a fait aucune déclaration à ce sujet.

