Kim Kardashian et Kanye West seraient à deux pas du divorce. Les rumeurs sur la rupture du célèbre couple grossissent de jour en jour et selon divers médias internationaux, le plus controversé du clan Kardashia-Jenner aurait déjà embauché Lausa Wasser pour être en charge de leur défense.

Cette femme est une avocate bien connue qui a représenté divers personnages de Hollywood, comme Angelina Jolie, Johnny Depp et Britney Spears, dans leurs séparations médiatiques et Je négocierais déjà les accords pour rendre la séparation du couple la plus amicale possible.

Cependant, selon le journal El País en Espagne, L’un des points les plus compliqués de la négociation de divorce est la propriété que les époux possèdent toujours dans la ville de Calabasas (Californie) pour lequel ils ont payé 40 millions de dollars américains et dans lesquels ils ont ensuite dû investir 20 millions de dollars supplémentaires dans la rénovation

Le couple a travaillé dans la maison minimaliste entièrement blanche avec le designer belge Axel Vervoordt. Le mondain veut garder la propriété parce que c’est là que sont les enfants et c’est leur maison. Elle possède tous les terrains adjacents et les lots autour de la maison, mais Kanye West a la propriété à son nom.

Kim Kardashian et Kanye West ils se sont mariés en 2014 lors d’une cérémonie de rêve en Italie et ensemble ils ont eu quatre enfants: North, 7 ans et Saint, 5 ans, leurs enfants biologiques, et Chicago, 3 ans, et Psalm, 19 mois, venus au monde par gestation pour autrui, car la femme d’affaires souffre de placenta accreta.

Le mondain et le rappeur sont mariés depuis sept ans mais ces derniers mois, la distance entre eux est plus qu’évidente. Jusqu’à présent, aucun d’eux n’a parlé ou fait de déclaration pour confirmer ou infirmer les rumeurs de leur séparation.

VIDÉO RECOMMANDÉE

Kim Kardashian et Kanye West au bord du divorce après sept ans de mariage

Kim Kardashian et Kanye West demandent le divorce après sept ans de mariage