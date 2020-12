Kim Kardashian a surpris tout le monde en montrant une fois de plus son côté plus solidaire et en annonçant qu’elle donnera 500 à 1000 personnes pour Noël, car elle est consciente de la situation que vivent de nombreuses familles en raison de la crise du COVID.

L’épouse du rappeur Kanye West – connue pour a décidé de donner un total d’un demi-million de dollars à ceux qui en ont besoin dans le but de partager le sentiment de ces dates, et pour cela a publié le message via son compte Twitter.

Bonjour gars! C’est la période la plus merveilleuse de l’année … L’année 2020 a été difficile et beaucoup s’inquiètent de payer le loyer, de mettre de la nourriture sur leur table ou un cadeau sous l’arbre pour leurs enfants “, a d’abord écrit le mondain.

«Je veux répandre l’amour en envoyant 500 $ à 1000 personnes. Envoyez-moi votre $ cashtag ci-dessous avec #KKWHoliday », s’est terminé par son message qui a atteint plus de 17 700 retweets, plus de 10 400 Tweets cités et 97 200 «j’aime».

Salut les gars! 2020 a été difficile et beaucoup s’inquiètent de payer un loyer ou de mettre de la nourriture sur leur table – je veux répandre l’amour en envoyant 500 $ à 1000 personnes. Envoyez-moi votre $ cashtag ci-dessous avec #KKWHoliday 🎄🎁 #partner pic.twitter.com/aHV4COQUvd – Kim Kardashian West (@KimKardashian) 21 décembre 2020

De cette manière, Kim Kardashian a montré que – bien que beaucoup la considèrent comme une femme frivole, qui dépense son argent en luxe et confort auxquels peu de mortels pourraient accéder – Il a un cœur beau et généreux et prend soin de ceux qui ne passent pas un si bon moment.

