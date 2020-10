Le Paris Saint-Germain n’a pas commencé sa carrière en Ligue des champions 2020-21 du bon pied. Ceux de Tuchel ils ne pouvaient pas avec un Manchester United avec des pertes et ils ont regardé comme, quelques minutes avant le coup de sifflet final, Marcus Rashford se compliquer la voie dans la compétition de club supérieure en l’un des groupes les plus puissants de cette première phase.

22/10/2020

À 19:51 CEST

Pep Santos

Les Parisiens exigeaient le plus d’un Étoile David De Gea pour ceux de Solskjaer, mais ni Mbappe, ni Neymar ni même Di Maria, qui a été joueur des Red Devils entre 2014 et 2015, n’ont pu battre l’Espagnol, qui n’a concédé qu’un but introduit par Martial dans son propre but. En défense, les Parisiens n’ont pas été épargnés par la vitesse de Marcus Rashford, l’éclat de Bruno Fernandes ou l’impudence d’Anthony Martial et Keylor Navas a une fois de plus montré qu’il était un grand gardien de but.

Après le match, qui a agi en tant que capitaine de l’équipe de France, le défenseur central parisien Presnel Kimpembe, s’est montré très critique et dégoûté par l’attitude de son équipe et le mauvais match qu’il a joué:Manque d’implication. Nous sommes en retard à tous les duels et retours défensifs. Nous ne pouvons que nous blâmer, nous n’avons pas été assez bons. Nous n’avons pas bien approché ou fini ce match. C’est dommage de perdre des points comme ça à domicile, il va falloir relever la tête et continuer à se battre pour les mêmes buts & rdquor; a commenté le défenseur sur RMC Sport.

Désormais, le champion de France se rendra en Turquie pour affronter & Idot; stanbul Ba & scedil; ak & scedil; ehir FK avant de se rendre à Leipzig pour rééditer la demi-finale de la saison dernière et visiter le Theatre of Dreams pour finir par recevoir Allemands et Turcs dans le parc. des princes. Une route déjà difficile, qui est désormais encore plus compliqué après la défaite contre le principal rival pour la première place du groupe, un objectif vraiment important pour affronter les huitièmes de finale avec plus de tranquillité. On verra comment le dauphin actuel en Europe réagira au coup que lui a porté Manchester United cette semaine, qui commence à s’habituer aux grandes soirées parisiennes.