La pandémie de coronavirus ne disparaît pas. Près de six mois maintenant que le test positif de Rudy Gobert a fermé le monde du sport et une grande partie du monde réel, le virus continue d’infecter et de tuer des gens à travers les États-Unis. Nous avons vu des cas augmenter à mesure que les étudiants des collèges sont retournés sur les campus à travers le pays. Nous avons vu des villes qui se sont rouvertes trop tôt devoir imposer à nouveau des restrictions. À ce stade, nous savons tous que certaines choses peuvent ralentir la propagation du virus.

N’assistez pas aux rassemblements de masse

Restez à au moins six pieds de distance des autres personnes

Porter un masque

Tout cela est ennuyeux mais rien de tout cela n’est particulièrement difficile. Au moins ça ne devrait pas l’être. Malheureusement, il y a encore trop de gens qui pensent que l’éloignement social ou le port d’un masque est un grand affront à leur liberté personnelle. La pandémie fait rage, pour qui sait combien de temps.

Le quart-arrière des Vikings du Minnesota, Kirk Cousins, a été interrogé sur les masques lors d’un épisode enregistré du podcast «10 questions avec Kyle Brandt». Vous pouvez écouter l’épisode complet ici. À un moment donné, Brandt a demandé à Cousins ​​à quel point il était préoccupé par le virus sur une échelle de 10-1. « Si 1 est la personne qui dit: » Les masques sont stupides, vous êtes tous un groupe de lemmings « et 10, » Je ne quitterai pas ma salle de bain principale pendant les 10 prochaines années « , où atterrissez-vous? »

Voici la réponse de Cousins: « Je ne traiterai personne de stupide, à cause du problème que cela me causerait. Mais je suis à peu près un .000001. »

Si vous pensez que cela semble être une chose irresponsable pour une personne de la stature de Cousins, beaucoup d’autres seraient d’accord! Cousins ​​a expliqué ses sentiments à propos des masques plus tard dans l’interview:

«Je veux respecter les préoccupations des autres», a déclaré Cousins ​​à Brandt. «Pour moi personnellement, le simple fait de dire que personne d’autre ne peut attraper le virus, quelle est votre préoccupation si vous l’attrapez, je dirais que je vais me consacrer à ma vie quotidienne. Si je comprends, je vais m’en débarrasser. Je vais laisser la nature suivre son cours. Approche de survie du plus apte. Et dis simplement, si ça m’assomme, ça m’assomme. Je vais aller bien. Tu sais, même si je meurs. Si je meurs, je meurs. Je suis en quelque sorte en paix à ce sujet. C’est vraiment là que je tombe dessus, donc mon opinion sur le port du masque est le respect des autres. Cela n’a vraiment rien à voir avec mes pensées personnelles.

Cousins ​​a raison sur une chose: porter un masque, c’est être respectueux envers les autres. Tant que nous comprenons tous cela, ce devrait être un choix assez facile à porter pour se masquer.

Voici quelques autres commentaires de Cousins ​​pendant l’épisode du podcast:

Il est possible que quelqu’un lise ceci et dise que Cousins ​​fait la bonne chose. Il parle de suivre le protocole et de respecter ses coéquipiers. En même temps, il exprime ses vraies convictions qui sont formulées dans des idées dangereuses et nuisibles au public. Les remarques de Cousins ​​ne feront qu’encourager les gens qui n’aiment pas porter de masque. En fin de compte, Cousins ​​se tord en un nœud pour dire qu’il ne pense pas personnellement que le port de masques en vaut la peine, mais il le fera pour que les autres se sentent à l’aise.

D’accord? Comme Cousins ​​a dit: «Vous savez, même si je meurs. Si je meurs, je meurs.

Cousins ​​a probablement l’habitude d’être ridiculisé publiquement à ce stade. Je veux dire, tu l’as vu sur un grill? Ses commentaires stupides sur Covid ont au moins amené l’Amérique à se réunir pour l’un de ses passe-temps préférés: plonger sur Kirk Cousins.

Bien avant aujourd’hui, je pensais que Kirk Cousins ​​était un gars bien ajusté, mais maintenant j’ai des doutes – Alex Kirshner (@alex_kirshner) 2 septembre 2020

Portez un masque pour que nous puissions tous revenir à la normale: se moquer de Kirk Cousins ​​pour avoir échoué sur le terrain de football en période de crise plutôt que de ses mauvaises opinions sur les pandémies mondiales.