EDMONTON, Alberta (AP) Joel Kiviranta a marqué le plus improbable de tous les buts dans une série éliminatoire sauvage entre Dallas et le Colorado, envoyant les Stars plus loin qu’ils ne l’ont été en 12 ans

Trois d’entre eux pour la recrue dans un jeu passionnant 7, y compris le vainqueur en prolongation.

Kiviranta, dans son seul match de la série, a terminé une piste de chapeau 7:24 en prolongation pour donner à Dallas une victoire de 5-4 vendredi dans le match 7 et envoyer les Stars à la finale de la Conférence Ouest pour la première fois depuis 2008.

” Assez irréel. C’est ce dont vous rêvez quand vous êtes un jeune enfant ”, a déclaré Kiviranta. «J’ai joué le premier match 7 de ma vie. Je ne savais pas à quoi m’attendre. … Peut-être que leur D vient de me perdre un peu. Ils ne savaient pas qui venait me chercher. J’ai essayé de trouver un point faible. C’était une excellente passe. ”

Kiviranta s’est éloigné de la zone juste avant son tir rapide sur une passe du défenseur Andrej Sekera de derrière le filet. Kiviranta ne disputait que son troisième match en séries éliminatoires, avec Andrew Cogliano inapte à jouer, après avoir marqué une fois en 11 matchs de saison régulière.

«Ce que Kivi a fait était assez spectaculaire, a dit le capitaine Jamie Benn. «Ce sont les choses dont vous rêvez quand vous êtes enfant, lorsque vous jouez dans l’allée et ainsi de suite. C’est devenu une réalité pour lui. ”

L’entraîneur intérimaire des stars, Rick Bowness, a également été impressionné par la première passe du septième tour du chapeau du septième match de l’histoire de la LNH, et la première depuis Wayne Gretzky pour les Kings de Los Angeles lors de la finale de la conférence de 1993.

«Pour vous dire que nous avons pratiqué Andrej derrière leur filet offensif en faisant ces passes de soucoupe, non, cela n’a pas été à notre plan d’entraînement et nos exercices de jeu, a dit Bowness. Je suis content qu’il sache qu’il était derrière le filet offensif et non pas notre filet, où il se trouve normalement avec la rondelle. C’est du hockey en prolongation. Et c’est le bubble hockey. Vous ne savez tout simplement pas à quoi vous attendre et vous y allez en quelque sorte. ”

Dallas jouera dimanche soir contre Vegas, un gagnant 3-0 contre Vancouver dans un match 7 plus tard à Rogers Place. Il n’y avait jamais eu de match 7 de la LNH sur un site neutre avant les deux matchs.

L’Avalanche, qui a également perdu lors du septième match des demi-finales de conférence de la saison dernière, tentait de se qualifier pour sa première finale de conférence depuis 2002 et a forcé le match 7 après avoir perdu 3-1. Le gardien de troisième corde Michael Hutchinson, un compagnon de 30 ans qui n’avait jamais commencé un match éliminatoire avant de remporter des matchs éliminatoires consécutifs, n’a pas pu faire un arrêt de plus après 31 ans vendredi.

«La série allait et venait, à partir du premier match et ce soir, le match lui-même n’était pas différent. D’allers-retours ”, a déclaré l’entraîneur de l’Avs Jared Bednar. “ Juste au moment où vous pensez que vous aviez celui qui pouvait gagner le match ou gagner la série, l’autre équipe a intensifié son jeu et l’a repris. ”

Dallas, qui a perdu en double prolongation contre l’éventuel champion de la Coupe Stanley, St. Louis, lors du septième match de la demi-finale de conférence de l’an dernier, a remporté son troisième match 7 joué contre le Colorado. Les Stars ont battu les Avs lors des finales de la Conférence de l’Ouest en 1999 et 2000 pour se qualifier pour la finale de la Coupe Stanley. Les Stars ont remporté leur seul titre en 1999.

Alexander Radulov a marqué deux buts pour Dallas, égalant à 3 avec 8:32 à faire en temps réglementaire. Mais dans une série où les deux équipes se sont combinées pour 57 buts et étaient à égalité quatre fois en finale, elles ont marqué à 10 secondes d’intervalle après cela.

Le Colorado menait 4-3 après que Vladislav Namestnikov ait marqué son deuxième but du match. Mais 10 secondes plus tard, Kiviranta a marqué son deuxième.

«C’est certainement beaucoup d’excitation en ce moment et une sorte de soulagement aussi, a dit le défenseur des Stars John Klingberg, qui a effectué deux passes décisives.

Nazeem Kadri a marqué un but et une aide pour l’Avalanche, qui a joué sans le capitaine Gabriel Landeskog (inapte à jouer) et n’a pas obtenu de point du magicien Nathan MacKinnon pour la première fois en 15 matchs cette séries éliminatoires.

«Je pense que nos pensées sont assez évidentes. Nous avions l’impression de les surpasser en prolongation et cela arrivait et nous nous sentions bien ”, a déclaré MacKinnon. «Je viens juste d’être cerné. Les garçons ont été gazés et ils ont fait une belle pièce. C’est dur.”

Les Avs menaient 3-2 avec 14:15 à faire en deuxième période alors que Kadri avait un revers serré. Son sixième but en avantage numérique a égalé Joe Sakic (1996) pour le deuxième plus grand nombre en séries éliminatoires de l’Avalanche derrière les sept de Michel Goulet en 1985.

Kadri est venu deux fois si près de marquer à nouveau au cours de cette période. Il avait un coup ricoché sur le poteau et Anton Khudobin tombait en arrière quand il a tendu le bras gauche pour un arrêt de gant sur un autre coup de Kadri dirigé vers le filet.

Dallas a eu un patineur supplémentaire sur la glace lors d’une pénalité retardée au début de la deuxième période. La recrue Denis Gurianov a décoché un tir en direction de la circulation, de la lame de Kiviranta et devant Hutchinson.

REMARQUES: Khudobin a réalisé 40 arrêts. … Andre Burakovsky, qui a remporté un titre de la Coupe Stanley avec Washington en 2018 avant d’être échangé aux Avs après la saison dernière, a converti un chiffre d’affaires en un but sans aide pour une avance de 2-1 à mi-chemin de la première période. C’était le quatrième but en six matchs 7 en carrière. … Les équipes ont également échangé des buts en 69 secondes au début du match, d’abord par Radulov puis Namestnikov. … C’était la 45e fois dans l’histoire de la LNH qu’un match 7 passait en prolongation.