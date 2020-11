Kobe Bryant, ainsi qu’un joueur légendaire, l’un des trois meilleurs de l’histoire de la NBAC’était aussi une industrie. Et il en est ainsi après sa mort tragique dans un accident d’hélicoptère. Peut-être même plus. Dans ce 2020 où le monde a perdu Kobe, le génie du basketball est entré dans lela liste des défunts qui gagnent le plus d’argent avec un revenu de 20 millions de dollars.

La marque Kobe Bryant, l’un des plus puissants au monde à titre individuel, a continué de générer d’énormes revenus en 2020, sans doute déclenchés après sa mort tragique dans un accident d’hélicoptère le 26 janvier de cette année avec sa fille Gianna et sept autres personnes .

Le magazine Forbes a placé Kobe Bryant à la sixième place sur la liste des célébrités décédées qui ont gagné le plus d’argent en cette année 2020. Selon le magazine économique spécialisé, le légendaire joueur des Lakers avait un bénéfice d’environ 20 millions de dollars, généré principalement par la vente de baskets et sa ligne de vêtements de sport fabriqués par Nike. Les articles de la ligne Kobe Bryant rapportent aux revenus annuels de la marque nord-américaine de 250 millions de dollars.

De plus, l’autobiographie de Kobe Bryant publiée en 2018 sous le titre Mamba Mindset s’est vendue à plus de 300000 exemplaires cette année, soit 10 fois le nombre d’exemplaires vendus en 2019, selon les données publiées par Forbes. Sa mort tragique a multiplié la vente de tout objet lié au mythe des Lakers. Après que l’équipe de Los Angeles ait conquis le ring de la NBA le 12 octobre, le maillot de Bryant était le deuxième best-seller de la franchise, seulement derrière celui de LeBron James, le leader des nouveaux Lakers renaissants et le MVP. de la finale.

La liste des célébrités décédées qui ont gagné le plus d’argent en 2020 dirige Michael Jackson, avec un bénéfice de 48 millions de dollars, notamment grâce aux droits sur ses chansons. Le top cinq est complété par l’écrivain et dessinateur américain Dr Seuss (33 millions); le créateur de Peanuts, Charles Schulz, (32,5 millions); le golfeur Arnold Palmer (25 millions) et Elvis Presley qui, bien qu’étant décédé en 1977, a gagné 23 millions, malgré la baisse drastique des revenus due à la fermeture temporaire de Graceland, sa maison légendaire, en raison de la pandémie COVID-19.

Le défunt ayant le revenu le plus élevé en 2020

Michael Jakson 48 millions de dollars

Dr Seuss33 millions

Charles Schulz 32,5 millions

Arnold Palmer25 millions

Elvis Presley23 millions

Kobe Bryant 20 millions