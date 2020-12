Kenan Kodro, transformant un penalty qu’ils se sont infligé, et Unai Nuñez, tous deux dans la dernière partie du crash, a donné vie à leur entraîneur Gaizka Garitano, qui ne prédisait pas un bel avenir avec le 0-0 qui figurait au tableau de bord à la 85e minute d’un mauvais match contre Huesca à San Mamés.

Le penalty que l’international bosniaque a marqué, après une démolition de Jorge Pulido qui a conduit à l’expulsion du centre de Tolède, a été non seulement un sauveur pour son équipe et son entraîneur, mais aussi inattendu dans un match qui il méritait du début à la fin pour finir sans buts. Ce n’était pas comme ça et Athletic a fermé un quatre matchs consécutifs sans victoire et monte, avec 17 points, à la neuvième place du tableau. Les concessions à la fin condamnent Huesca à continuer de décliner.

La première partie était le néant absolu. Ni jeu, ni occasions, ni rythme, ni intention, ni rien. Une déambulation fatigante des deux équipes, qui a surtout pénalisé l’Athletic, plus sollicité par sa mauvaise séquence de seulement deux points sur 12 possibles et avec un calendrier à venir vraiment compliqué.

Mais les hommes de Gaizka Garitano semblaient très lourds avec le passage à tabac mardi à Valdebebas, dans lequel il a joué pratiquement tout le match avec un de moins. Surtout Yuri Berchiche, qui s’est à nouveau souvenu de ses épisodes d’épuisement en deux matchs après avoir souffert du COVID-19 dans lequel il a dû être soulagé après la pause.

Pour les hommes de Michel, après avoir remporté leur premier match de la saison lors de la dernière journée, le point était un renfort même dans leur classement serré aux places de relégation. Pas beaucoup plus haut était Athletic, qui J’étais en danger de tomber dans des zones compromises de la table. Dans cette situation, il était difficile de croire l’attitude rojiblanca, sans recours à exploiter au-delà de donner le ballon à un Muniain pas particulièrement brillant pour se connecter avec les courses de Williams. Cela ne s’est pas produit.

De plus, le danger était plus grand, qui a essayé de se plonger dans les doutes d’Unai Simón avec des tirs éloignés d’Ontiveros et des centres de repos. En plus de deux chutes dans lesquelles il a demandé un penalty de Yuri à Ferreiro et de Capa à Javi Galán presque au même endroit. Le danger d’Athletic, presque inexistant, était limité à quelques centres de Yuri, dans l’un duquel Borja García a touché Dani García pour empêcher son tir franc, et un autre de Williams, qui n’a pas été atteint par le Villalibre sans aide.

L’athlétisme s’est amélioré après la pause, dans lequel Dani García est resté dans le vestiaire. Pas tant que pour effrayer Huesca, mais pour l’assiéger et enchaîner une série de centres qui ont mis l’équipe du Haut-Aragonais en difficulté. Le plus dangereux, de Berenguer. Le premier, un corner direct au but; le second a été peigné par Williams mais Villalibre était bien couvert par la défense rivale.

Huesca a répondu, bien que timidement, sans la conviction que Borja García avait besoin d’un tir et avec ce que Ontiveros a fait dans un lointain cherchant à attraper Unai Simón sans aucune idée. Cela ne s’est pas produit. Cela semblait un 0-0 clair et non mérité pour les deux équipes, quand le jeu clé est venu. Un penalty clair de Pulido à Kodro que l’international bosniaque, sans Raúl García, Muniain et Williams sur le terrain, a transformé avec autorité. Tout était pris pour acquis, mais Athletic a quand même marqué le même score. La tête d’Unai Nuñez de la petite zone, sans marquage, à un corner lancé par Morcillo.

Fiche technique

2 – Athlétique: Unai Simón; Capa (De Marcos, m.71), Unai Nuñez, Íñigo Martínez, Yuri; Dani García (vainqueur, m.46), Vesga; Williams (Morcillo, m 82), Muniain (Sancet, m 82), Berenguer; et Villalibre (Kodro, m 65).

0 – Huesca: Álvaro Fernández; Maffeo (Pedro López, m.22), Pulido, Siovas, Javi Galán; Mosquera, Mikel Rico (Doumbia, m 61), Borja García (Seoane, m 72); Ferreiro (Dani Escriche, m.72), Okazaki (Rafa Mir, m.61) et Ontiveros.

Buts: 1-0, m.86: Kodro, sur penalty. 2-0, m.91: Unai Nuñez.

Arbitre: Valentín Pizarro Gomez (Comité de Madrid). Il a expulsé Pulido à la 86e minute, pour la démolition de Kodro dans le penalty décisif, et a montré un carton à Pulido lui-même (36) et à son coéquipier Doumbia (m.66).

Arbitre VAR: Pablo González Fuertes (Comité asturien).

Incidents: Match de la quatorzième journée, joué à San Mamés à huis clos.