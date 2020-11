Barcelone a battu Osasuna 4-0 au Camp Nou et ils ont retrouvé leurs bons sentiments dans la Ligue de Santander, quelque chose qu’ils ont perdu au début du cours lorsqu’ils ont enchaîné quatre matchs consécutifs sans gagner dans le tournoi national. Cette mauvaise séquence, ajoutée à la défaite contre l’Atlético de Madrid, a fait perdre de nombreux points à l’équipe qui mène une équipe. Ronald Koeman qu’après ce qui a été vu lors de la victoire contre l’équipe rojillo et la victoire retentissante contre le Dynamo Kiev, il commence à avoir des raisons de croire au retour.

Et est-ce que Barcelone a clairement dominé ces deux derniers matchs qui a disputé, faire quatre buts dans chacun d’eux, pour un total de huit, et n’a pas concédé un seul but. Les sensations concernant le jeu ont été plutôt bonnes et ont généré de nombreuses occasions, en plus de la résurgence de certains joueurs comme Antoine Griezmann, qui a plutôt bien joué contre Osasuna, ou Martin Braithwaite, qui a vu le but dans ces deux matchs.

Ronald Koeman a commencé cette transition qui n’était qu’à moitié terminée. Barcelone a vendu, ou pratiquement cédé, des footballeurs qui étaient au club depuis de nombreuses années, tels que Luis Suárez, Arturo Vidal ou Ivan Rakitic, et ont signé des jeunes qui étaient initialement en prêt. L’absence de signatures, à l’exception de Pjanic et Dest, a contraint l’entraîneur néerlandais à rester avec Trincao et Pedri et à mener ce mini-renouvellement dans lequel le bloc le plus important de l’équipe reste le même. Malgré cela, Après un départ irrégulier de la Ligue, l’ancien entraîneur d’Oranje commence à avoir des raisons de croire.

Leo Messi

Tout succès de Barcelone passe par les pieds de Leo Messi. Le Rosario, qui a rendu hommage à Diego Armando Maradona après son but contre Osasuna, continue de bien jouer et de contribuer, mais il n’est pas ce footballeur décisif capable de gagner un match seul. Il est vrai que contre le Betis il l’était, mais dans les matches où son équipe a le plus besoin de lui, lire le Real Madrid ou l’Atlético, par exemple, il n’a pas fait irruption car il était habitué à ses coéquipiers et supporters. Malgré cela, Ronald Koeman et le barcelonisme continue d’avoir une foi aveugle et inébranlable dans le culé ’10’.

Antoine Griezmann

Le match signé par les Français est l’exemple à suivre pour Ronald Koeman. L’entraîneur du Barça était satisfait de la performance de l’ancien attaquant de l’Atlético de Madrid et l’a fait savoir lors de la conférence de presse. En début de saison le Néerlandais avait déjà envoyé publiquement un bâton à son footballeur et ce n’est pas qu’Antoine ait fait beaucoup d’efforts pour calmer les choses. Ses déclarations et celles de son entourage ont brouillé le climat, bien qu’il ait tenté de le corriger dans une récente interview. Le niveau offert lors de la victoire contre Osasuna n’est qu’une partie de ce que Griezmann est capable de faire, rappelant son passage au Metropolitano, et le but est maintenant de continuer avec cette version.

Ter Stegen

En début de saison, où Ter Stegen était blessé, ils ne l’ont pas manqué excessivement au Can Barça. Neto a connu un échec, contre Alavés, ce que l’Allemand n’aurait peut-être pas eu. Maintenant Il est revenu en pleine forme et en trois semaines environ, il a déjà expliqué pourquoi il était considéré comme l’un des meilleurs gardiens de but du monde. Il est réapparu contre le Dinamo Kiev et a fait le miracle pour que Barcelone prenne les trois points et, lors des derniers matchs, il a également laissé de belles performances, bien que l’erreur qu’il a eue dans le Metropolitan soit toujours dans l’esprit des fans.

Buteur

L’un des aspects qui a le plus perturbé Ronald Koeman en début de saison était l’absence de but. Barcelone a généré et créé des occasions, mais il leur était difficile de marquer. Se débarrasser d’un footballeur comme Luis Suárez et ne pas signer un autre tueur fait des ravages et les Catalans l’ont remarqué. Malgré cette inefficacité devant le but, au cours des deux derniers matchs, ils ont pu marquer huit buts. L’entraîneur du Barça voit comment Martin Braithwaite réveille cet instinct de but et comment d’autres joueurs comme Coutinho ou Griezmann commencent à contribuer aux buts de l’équipe.

Les jeunes

Pedri il est l’un des footballeurs qui joue un rôle très important. Le canari a fêté ses 18 ans il y a quelques jours et a accepté le défi d’assumer des responsabilités à Barcelone en tant que vétéran de plus. Ansu Fati Il brillait également jusqu’à ce qu’une blessure perturbe son moment de forme. TrincaoChaque fois qu’il sort, il fonctionne bien, même s’il doit être juste dans la dernière décision. Ronald Araújo Il a laissé de bons sentiments et est appelé, lorsqu’il récupère, à être le remplaçant de Piqué. Pendant ce temps, Mingueza se conforme malgré son inexpérience. Nous ne devons pas oublier Sergiño Dest, qui offre une excellente version à la fois en attaque et en défense. Reste à voir comment ils vont évoluer Riqui Puig et Carles Aleñá.