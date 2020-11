Ronald Koeman et le personnel technique Ces jours-ci, ils ont accepté la réduction de salaire que le club prévoit d’adapter à la masse salariale importante de l’équipe dans la nouvelle réalité du club post-pandémique. Le Néerlandais a vécu dans sa chair depuis ses premières étapes en tant que coach culé les problèmes financiers de l’entité. Ses demandes, qui bien qu’étant peu nombreuses, spécifiques et très économiques, n’ont pu être satisfaites en raison de la limite salariale étouffante qui empêchait toute manœuvre pour le Blaugrana.

C’est arrivé avec Memphis Depay, votre grande demande, et aussi avec d’autres comme Eric Garcia ou Wijnaldum. Aucun n’est arrivé en raison des limites économiques du Barça. Cette semaine, après avoir longuement réfléchi au retard de sa réponse, Ronald Koeman a informé le conseil d’administration qui préside Carles Tusquets qu’il accepte l’adéquation salariale de son contrat. Lui et tout son personnel d’entraîneurs entrent par le ring et ajusteront les petits caractères pour entrer dans la nouvelle réalité de l’entité qui doit réduire sa masse salariale actuelle de près de 200 millions.

Selon Mundo Deportivo, Koeman il a l’intention de communiquer cette décision à son personnel dans les prochains jours. De retour de Kiev et le jour de congé, l’entraîneur n’a toujours pas pu rencontrer tous ses joueurs pour pouvoir leur transmettre le message à tous en même temps. Votre message sera purement informatif, que vous acceptez la décision et la direction prise par le club et que vous aidez dans sa mesure. Ce n’est pas une mesure de pression mais c’est un exemple pour ses joueurs.

L’entraîneur, pensant davantage au sport, veut servir d’exemple. De son côté, il clôture le débat avec la baisse de salaire et concentre ses efforts sur la canalisation du parcours sportif de l’effectif. Quelque chose que le Néerlandais espère que ses joueurs exécuteront également pour qu’ils mettent leur énergie dans le football et qu’il n’y ait pas de distractions en dehors du ballon.

Seuls quatre joueurs ont accepté pour le moment l’ajustement salarial demandé par la directive du Josep Maria Bartomeu. Ils sont Marc-André Ter Stegen, Gerard Piqué, Frenkie de Jong et Clement Lenglet. Les quatre ont reporté la 30% de ses émoluments pour la saison en cours prolongeant son séjour au club pour plus de campagnes. Le Directoire a repris le relais et continue de négocier l’ajustement salarial avec le reste du vestiaire, dans les mêmes conditions, sans succès.

En réalité, lundi dernier la date limite a été consommée cela avait été convenu dans le club pour la prise de décision des joueurs de l’équipe première et de la filiale. Cette date a été reportée après le retour de l’équipe de Kiev et dans les prochains jours, ils doivent trouver la lumière sur ces décisions. Mundo Deportivo souligne qu’il existe un certain secteur de l’habillement qui s’engage à attendez votre décision jusqu’aux élections négocier avec le nouveau président.