Busquets combat une balle au-dessus. .

L’entraîneur barcelonais, Ronald Koeman, a déclaré ce soir après la défaite de son équipe contre Cadix (2-1) au stade Ramón de Carranza que la distance de 12 points par rapport à «une équipe forte comme l’Atlético de Madrid est beaucoup “.

Koeman a déclaré lors d’une conférence de presse qu’il est “extrêmement difficile d’expliquer les buts que nous avons concédés”. “Cela peut venir parce que la concentration manque, dans le jeu on manquait d’agressivité quand on n’avait pas le ballon, Il n’est pas facile d’expliquer comment nous avons concédé ce deuxième but. ”

La défaite lui a semblé “un pas de géant en arrière” dans les possibilités de combat. “C’est un match dans lequel l’état final est très décevant. Nous devons continuer, il y a des matchs à venir, mais si nous n’améliorons pas notre attitude et qu’il y a des hauts et des bas loin de chez nous, rien de plus ne peut être dit.”

Koeman a ajouté: “nous avons perdu les matchs et nous avons gagné ensemble, l’entraîneur a beaucoup d’importance dans le résultat final, nous devons assumer et ne pouvons pas être critiqués, nous n’avons pas été assez bien pour gagner le match. Vous devez reconnaître et vous devez l’accepter. ”

“Comme je l’ai déjà dit, nous avons des hauts et des bas dans nos matchs, en principe l’attitude est bonne, mais dans les moments du match où nous n’avons pas le ballon, nous échouons beaucoup. C’est une attitude de toute l’équipe”, a-t-il déclaré.