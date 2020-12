Dans le José Zorrilla une bataille a été gagnée. Pas le Barça avant le Valladolid, qui aussi, mais celui du vestiaire culé avant Ronald Koeman. Il y a un peu plus d’une semaine, l’inconfort qui existait dans le vestiaire avec les plans du Néerlandais a été rendu public. Cela n’avait rien à voir avec les situations personnelles qui s’étaient produites avec des hommes comme Griezmann, non. C’était une question purement de football, mais c’était briser la confiance dans l’entraîneur, le système.

À ce moment-là, Koeman avait établi, presque comme une loi, le classique 4-2-3-1. C’est l’un des systèmes les plus basiques du football, tout comme le 4-4-2 ou l’habituel 4-3-3 à Can Barça. Avec l’arrivée du Néerlandais, l’un de ses locaux était celui du 4-2-3-1. Il y croyait, en sa fonctionnalité, et pensait l’adapter aux pièces qu’il avait dans le Barcelone. Cela a fonctionné pour lui avec la Hollande et il voulait répéter avec les Catalans. Le début de la compétition ne s’est pas déroulé comme prévu. Le manque de signatures, les blessures et le bourdonnement constant au club ont fait des ravages et les chiffres sont devenus l’un des pires de l’histoire récente.

Début décembre, après la perte de la Juventus qui a soulagé le Barça à la deuxième position du groupe et une croix avant une première dans le huitième de Ligue des champions, le malaise du personnel a été rendu public. Personne ne voulait le 4-2-3-1 qu’ils avaient forcé de former Koeman Comme beaucoup pensaient que c’était nuisible aux joueurs, cela ne les faisait pas briller, et cela générait du désordre et donnait de nombreux espaces au rival. Il a divisé l’équipe en deux: ceux qui attaquent et ceux qui défendent.

L’entraîneur est venu nier de telles accusations lors d’une conférence de presse mais, comme d’habitude dans ces régions, celui qui parle, c’est l’herbe, le football. Après cette nouvelle, les premiers changements de Koeman. Comme demandé dans les informations sportives, le Néerlandais a touché le schéma et a opté pour un onze qui formait avec de plus grandes similitudes avec le 4-3-3. Il est revenu à l’ADN culé, du moins il s’est approché de lui, dans une claire concession pour l’équipe. Koeman il a cédé, et il n’a pas mal tourné: deux victoires consécutives s’enchaînent et un triomphe avec les honneurs a été obtenu contre la Real Sociedad.

C’était avant le Valence quand l’équipe est retournée à l’eau. Ces similitudes avec le 4-3-3 Ils n’ont pas bien fonctionné et il a déjà laissé un avertissement dans la dernière ligne droite du match. Le Néerlandais a terminé avec trois centres. L’équation a été répétée quelques jours plus tard dans le José Zorilla avant le Valladolid. Surpris par la substitution de Griezmann, avec les trois stations de départ et avec Pedri et Messi en tant que meneurs de jeu.

Le nouveau régime, le 3-4-2-1, laissé un bon goût dans la bouche des culés avant lui Valladolid. Il est vrai qu’ils n’étaient pas les rivaux les plus exigeants, pour le moment dans la zone de relégation, mais ils parient sur la haute pression dans les premiers bars et le Barça est sorti gracieux. La nouvelle formation s’est avérée être celle qui a découvert la meilleure version du binôme Pedri-Messi. Avec un peu plus de liberté, à la fois à l’intérieur, le canari et l’Argentin se sont déguisés en magicien et ont commencé à agiter leurs baguettes. Il 0-3 était le signe que quand ils se réunissent, des étincelles sortent.

Koeman semble avoir définitivement abandonné le 4-2-3-1 quelques semaines après, il a nié que le vestiaire poussait au changement. Qu’il le fasse ou non, le Néerlandais a déplacé l’arbre et repositionné les pièces de manière à ce que le mélange fonctionne. Il reste à voir si ce qui s’est passé à Pucela était un mirage ou le début d’une nouvelle direction qui apporte de bonnes nouvelles aux Blaugranas.