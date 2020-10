Après ces deux premiers mois de Ronald Koeman en face de la Barcelone Vous pouvez déjà tirer quelques conclusions du technicien lui-même. L’un d’eux est sa clairvoyance et sa totale honnêteté lorsqu’un microphone est placé devant lui. Les journalistes demandent et il répond presque sans filtre, comme s’il avait la conversation avec son second ou l’un de ses assistants. Le Néerlandais est transparent et indique clairement qu’il ne dit rien à la légère, tout garde son sens et son intérêt.

Avec lui Affaire Griezmann il a déjà été clair. Il a fallu peu de temps pour mettre le Français sur la cible, interrogé pour sa mauvaise performance au regard des opportunités accordées Koeman. Il est vrai qu’il avait des chances clairvoyantes de marquer, notamment contre Séville, mais il était tout de même surprenant qu’il ait frappé le premier échange en public.

Après le match contre Juventus, avec une nette satisfaction pour le résultat obtenu et l’image montrée par son équipe et ses joueurs, Koeman a laissé une autre de ses perles, celle-ci sans évoquer directement son objectif qui n’était autre que Samuel Umtiti. L’arrière central français est toujours blessé, absent des appels de l’équipe pour cette raison, même si selon les déclarations de son entraîneur il ne semble pas qu’il changerait si sa récupération avait lieu.

«Depuis le début, nous avons essayé de recruter un défenseur central, mais nous n’avons pas pu. Nous voulions en avoir quatre au lieu de trois», Exprimé Koeman lors d’une conférence de presse après le match contre la Juventus, indiquant clairement qu’il n’a Piqué, Lenglet et Araujo en trio de centrales et non avec Umtiti, une quatrième centrale fantomatique: «Si Araujo est blessé, il faut chercher des possibilités. Nous savons que De Jong a parfois joué au centre de l’Ajax. Je pense que c’était très bien. Si nous manquons de monde, il peut y jouer».

C’était le chemin Koeman pour condamner n’importe quelle option pour récupérer votre site Umtiti. Le Français, avec une longue histoire de blessures pendant son séjour au club, était l’un des joueurs que le club a poussé à sortir sur ce marché des transferts passé pour obtenir certaines des signatures qu’il souhaitait. Plus précisément, pour sa démarcation, Eric Garcia, de la Cité, qui arriverait à décharger le Français de ses fonctions théoriques. Le Barça était très contrarié de ne pas avoir précisé son départ bien que le joueur lui-même ait reconnu qu’il était sur le point de revenir au Olympique de Lyon. Mais ça c’est pas passé comme ça.