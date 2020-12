Ronald Koeman Il a souscrit à la polémique depuis son arrivée à Barcelone. La situation convulsive que traverse l’équipe culé, loin d’être soulagée depuis son arrivée, n’a fait que rencontrer davantage d’incendies, causés en partie par l’entraîneur. Soit pour des raisons strictement sportives, soit pour des performances ou des déclarations du Néerlandais, les Catalans sont loin de trouver un climat convenable cela aide le vestiaire à sortir du puits dans lequel il est immergé. Le dernier accroc de l’entraîneur a été avec Riqui Puig, au cours de laquelle il a lancé plusieurs fléchettes inutiles lors d’une conférence de presse.

S’il y a quelque chose qui caractérise Koeman, c’est ne te mords pas la langue à tout moment. Peu importe l’impact de ses paroles, ni le fait que cela puisse générer un nouveau conflit. Le technicien ne se tait pas et dit ce qu’il pense. Et c’est ce qu’il a fait lorsqu’il a été interrogé sur l’équipe, à qui il avait déjà fait savoir à l’époque qu’il ne l’avait pas.

La croisade qu’il entretient avec la perle de La Masía – qu’il est venu appeler un filtre après une conversation entre les deux qui s’est révélée – a pris encore plus d’importance lors du match précédent contre Valence. Il a été interrogé sur les différences entre Araujo, qui a gagné sa confiance lors des derniers matchs en raison de la nécessité d’un défenseur central, et Puig, à qui il a enseigné la porte de sortie dès le premier jour. Au lieu de marchander la question de la manière la plus subtile possible, il a critiqué sévèrement le milieu de terrain.

La phrase avec laquelle il définissait la situation des deux était dévastatrice: “Il peut y avoir des joueurs qui n’en font pas assez à l’entraînement pour changer la décision de l’entraîneur”. Une attaque inutile, dans laquelle l’équipe semble commencer à reprendre – bien que toujours avec beaucoup de doutes – le vol et qui peut générer un nouveau schisme dans un vestiaire déjà très diminué.

N’a eu aucune chance

Peu importe la raison, Riqui Puig il n’a pas eu de chance avec Koeman. L’entraîneur lui a dit dès son arrivée et lui a dit de chercher une équipe pour continuer à progresser, car il n’allait pas jouer avec lui. Quelque chose qui ressemblait à une attaque directe contre la philosophie culé, qui a les espoirs placés sur le joueur de récupérer le style perdu ces dernières saisons.

L’exigence du calendrier oblige l’entraîneur à tourner pour ne pas surcharger ses joueurs. Cependant, Puig n’entre toujours pas dans ses plans. Au total, jusqu’à présent cette saison, Il a participé à seulement quatre matchs, les entrant tous depuis le banc et étant sur le terrain pendant un total de 82 minutes..

Le joueur a été laissé avec l’intention de changer d’avis pour le Néerlandais, mais le coach n’est pas sur le point de donner une trêve dans la guerre qu’il a déclenchée. Et il le montre avec son entêtement à ne pas lui donner de minutes malgré le fait que l’équipe ne trouve pas de régularité.

Il a cherché les chatouilles de Griezmann et Messi

La bombe sur Riqui n’est pas la seule que Koeman ait lâchée depuis son arrivée sur le banc du Barça il y a à peine quatre mois. L’entraîneur de l’équipe barcelonaise ne s’est pas lassé depuis lors de générer des conflits. Les excuses pour justifier la mauvaise image de la vôtre ont été une constante, mais leurs attaques ne sont pas seulement allées vers des agents extérieurs au club.

L’entraîneur a atteint interrogez les membres de votre propre personnel. Soit par ses déclarations, soit par ses décisions, l’entraîneur s’est parfois concentré sur certains joueurs, sans craindre l’effet inverse qu’il pourrait avoir.

Il n’est pas étonnant de le voir critiquer dans la salle de presse vos échecs après une issue défavorable. De même qu’il est capable de se plaindre systématiquement des arbitres et du VAR, il est également capable de se demander comment défendre ses joueurs si nécessaire, afin de ne pas accepter sa part de responsabilité. Comme il n’hésite pas à désigner individuellement plusieurs de ses hommes.

Le premier à être distingué une fois la compétition lancée a été Antoine Griezmann. Le Français n’a pas fini de performer à un niveau optimal, comme l’année dernière et les constantes pierres d’achoppement de l’équipe l’ont laissé comme l’un des grands. Au lieu de collaborer pour éviter la cruauté envers le joueur, l’entraîneur a donné une leçon sur la façon de ne pas gérer un vestiaire en le laissant sur le banc dans des matchs importants comme dans la Classique contre le Real Madrid, où il a joué 10 minutes.

Mais le Gaulois n’était pas la seule étoile qu’il osait signaler. Koeman en est venu à douter des chiffres de Leo Messi ces derniers temps. Il est vrai que, conscient de ce qu’une impolitesse à l’égard de l’Argentine pouvait engendrer, il n’a pas fallu longtemps pour rectifier.

Au cours des mois qu’il a passés au Camp Nou, Koeman a pratiquement plus d’incendies que de points. Même pas dans la meilleure séquence de résultats des supporters du Barça, ce parcours – qui n’est pas un match – évite de concentrer l’attention sur un certain membre de son effectif. Riqui Puig est la dernière attaque de Koeman, bien que vu les précédents, il serait étrange que ce soit la dernière.