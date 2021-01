Ronald Koeman Il est satisfait du match de son équipe contre Huesca. Il Barcelone était bien supérieur en première mi-temps et est allé de l’avant grâce à un but de De Jong. Cependant, l’équipe du Barça n’a pas pu clôturer le match et a fini par demander l’heure à El Alcoraz, où Griezmann était à nouveau un substitut en faveur de Braithwaite. Malgré cela, l’entraîneur néerlandais a profité de l’occasion pour demander la signature d’un nouvel attaquant.

“On a dit à plusieurs reprises, en début de saison, qu’il fallait quelqu’un au sommet pour avoir plus de compétition et plus de buts, plus d’efficacité, mais cela dépend de beaucoup de choses », a-t-il déclaré interrogé à ce sujet lors d’une conférence de presse. La demande d’un nouvel attaquant est venue le jour où Griezmann était un remplaçant, ce que Koeman voulait minimiser: “Je fais confiance à chaque joueur de notre équipeMais si nous choisissons d’avoir trois milieux de terrain, il y a de la place pour trois attaquants. Avec Leo on parie avec quelqu’un avec une grande profondeur comme Dembélé et on doit choisir entre Martin ou Antoine au sommet et Martin a bien fait, c’est un 9 qui nous manque dans ces jeux mais ça ne veut rien dire la substitution d’Antoine, nous avons beaucoup de partis et nous avons besoin de tous les acteurs ».

Cependant, le Français n’aura pas la tâche facile puisque, malgré le fait que Barcelone ait joué avec trois centres contre le Real Valladolid, Ronald Koeman est revenu pour parier sur un 4-3-3 contre lui. Huesca, un système qu’il a défendu. “Comment nous jouons aujourd’hui est notre style. Cette équipe peut jouer avec différents systèmes mais Je préfère jouer comme nous l’avons fait aujourd’hui».

Koeman se bat pour le titre

Le Néerlandais a également évoqué les options de son équipe pour se battre pour le titre après avoir été à dix points de l’Atlético de Madrid, leader de la Liga Santander: “Ce mois est très important pour nos aspirations parce que nous avons de nombreux matchs à l’extérieur et Si nous les gagnons, je pense que nous pouvons nous battre. Nous avons vu ce jour-là qu’il n’est pas facile de gagner à l’extérieur, si vous rattrapez une mauvaise séquence, vous pouvez réduire l’écart, mais cela dépend de nos victoires ».

Pour cette raison, Koeman était satisfait des trois points obtenus par son équipe à El Alcoraz: «Le plus important est le résultat. Nous voulons toujours bien jouer, marquer beaucoup et gagner avec plus d’avantages. Le match était bon et il y avait des occasions de finir avec plus de buts », a reconnu le Néerlandais. Malgré cela, il a souligné la faiblesse de son équipe: «Huesca a attaqué dans les derniers instants du match et il nous est difficile de bien défendre car nous avons l’habitude d’avoir le ballon».

Concernant le bon match de Pedri, Koeman a été prudent: «Pedri avait des opportunités. Cela peut encore s’améliorer quand il y a de la profondeur et que vous devez jouer à l’intérieur». Celui qu’il a loué est son compatriote De Jong: «Il a marqué. Il est important d’avoir des personnes au centre du terrain efficacement». Aussi à Dembélé: “C’est un joueur qui nous manque car il nous manque Ansu Fati qui est aussi un attaquant qui peut jouer sur l’aile, donne de la profondeur à l’équipe, a un contre un … claro qui est important en avoir toujours un qui a de la profondeur pour profiter de la qualité de Leo, des milieux de terrain, Alba avec Dembélé dans le groupe a créé beaucoup de danger et si elle va bien physiquement …».