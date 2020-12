À Ronald Koeman perdre ne va pas bien. Le sélectionneur néerlandais se révèle être un mauvais perdant dans ces premiers mois de compétition où son équipe ne se montre pas aussi compétitive que prévu. Avant le Juventus, dans le énième revers d’un temps à cette partie des culés, le Barça a fait naufrage à nouveau chaque nuit de Des champions Oui Cristiano Ronaldo lapidé le duel avec Leo Messi avec deux pénalités maximales que le coach des Blaugrana utiliserait pour s’excuser une fois de plus. Cela a pris goût.

Dans une défaite claire et énergique avec 0-3 au tableau de bord, Koeman s’est rendu à une conférence de presse pour préciser que les arbitres avaient tort avec le premier penalty appelé que Cristiano se transformerait en 0-1. «Le premier n’est pas. Parce que s’ils sifflent cette pénalité contre Cristiano, Messi est aussi», A expliqué le Néerlandais juste avant de dire que« ce n’est pas une excuse ». Contradictoire, c’est le moins qu’on puisse dire. Ce n’est pas une excuse mais …

Mais les plaintes de Koeman ils sont arrivés beaucoup plus tôt. Le Néerlandais, après avoir signalé le penalty sur Cristiano Ronaldo, Il s’est approché de l’arbitre pour dire: “Vous avez de bons amis en Italie”. L’image a été capturée par les caméras Movistar et a très probablement des répercussions sous la forme d’une sanction pour l’entraîneur du Barça, qui a fait allusion à des problèmes extra-sportifs pour la prise de décision de l’arbitre.

Koeman ressemble à Setién https://t.co/15XB3Hrj7M – okdiario.com (@okdiario) 26 octobre 2020

À Koeman Il fait une grimace à M. Excuses. Le Néerlandais vient juste d’une autre conférence de presse quelque peu controversée en raison de ses déclarations sur les horaires fixés par les employeurs de la Ligue, où il a fait allusion au fait que son équipe subissait plus d’heures de nuit que le reste des concurrents européens. “Je ne fais pas de théâtre”, il a dit, mais …

En observant les horaires, il est vrai que le Barça ont vu leurs réunions se dérouler sur davantage de programmes télévisés (21:00 heures), avec la perte de déplacement possible que ceux-ci sans être loin de chez eux peuvent entraîner, bien qu’il s’agisse d’un discours invalide car cela n’a d’importance que lorsque les résultats tournent mal. Par exemple, dans le conflit classique, son équipe a profité d’un jour de repos de plus pour le choc contre les blancs mais à cette occasion les excuses avec les horaires n’étaient pas valables …

Koeman a toujours un alibi

Bien que Koeman signalant toujours que le blâme d’une défaite correspond à l’entraîneur, il y a peu de fois qu’il a pointé du doigt ses joueurs. Le premier à souffrir de son index fut Antoine Griezmann, Ce à quoi il a exposé devant l’opinion publique pour son manque de but, pas en fonction de la taille du footballeur qu’il est. Quelque chose qui a conduit à une intersection de déclarations entre les deux qui n’a profité à personne. “C’est à son tour de marquer”, a-t-il déclaré à une autre occasion, prêt à exiger de ses joueurs lors d’une conférence de presse.

Après la défaite contre lui Cadix Il a souligné les «hauts et les bas» de son personnel et a reconnu qu’il ne pouvait pas les «accepter». Avant le Alaves, dans une autre défaite, il a de nouveau fait remarquer aux joueurs: “Le premier but ne peut être accepté et nous n’avons réussi à en marquer qu’un.” Quelque chose qui devient une constante Koeman, excuses, comme il l’a également déclaré après sa défaite à la Sportif Madrid: “Je suis préoccupé par le fait qu’il y ait peu de personnes à certains postes.” Il n’y a pas de mauvais match, de défaite, dans lequel le Néerlandais n’a pas recouru à telle ou telle excuse pour justifier le mauvais comportement de ses joueurs ou pointer vers la planification sportive. Fait intéressant, il se concentre rarement sur lui-même.