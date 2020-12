La continuité de Ronald Koeman sur le banc du Camp Nou malgré les chiffres de Barcelone, c’est grâce à la situation que traverse le club. Dans une crise sans précédent et avec les élections qui approchent à grands pas, l’équipe du Barça n’est pas là pour changer d’entraîneur maintenant, mais le Néerlandais aurait bien pu être licencié dans une situation normale.

Barcelone ajoute à peine 21 points sur les 39 disputés à ce jour par l’équipe du Barça – il a laissé presque les mêmes points qu’il a ajoutés. Six victoires, quatre défaites et trois nuls, le dernier contre Valence au Camp Nou. La visite de l’équipe qui a frustré les neuf sur neuf auxquels aspiraient les Catalans lors du dernier des trois matchs consécutifs avec un match à domicile en Ligue.

Le jeu de Ronald Koeman n’est pas convaincant, et les résultats ne les accompagnent pas non plus. Mais c’est la situation particulière que traverse Barcelone qui maintient l’entraîneur néerlandais sur le banc du Barça malgré les chiffres. Le club catalan traverse une crise sans précédent, avec des comptes qui ne leur permettent pas de fonctionner comme ils le souhaiteraient sur le marché.

Élections au coin de la rue

Mais c’est surtout le fait qu’en ce moment Barcelone est entre les mains d’un président par intérim, Carlos Tusquets (Il a précisé qu’il ne le licencierait pas), après la démission de Josep María Bartomeu, la clé pour que Koeman conserve son poste. Le sélectionneur néerlandais n’est pas assuré de sa continuité au-delà du 24 janvier, jour où les élections auront lieu. La décision de le conserver ou de chercher un nouvel entraîneur dépendra de celui qui prendra la présidence du club du Barça.

Avec les mêmes chiffres, dans une situation normale, n’importe quel président aurait déjà destitué Ronald Koeman, avec Xavi Hernandez ou Massimiliano Allegri prêt à s’asseoir sur le banc du Camp Nou.

Et le fait est que la bonne image que Barcelone a donnée pour gagner contre la Real Sociedad n’était rien de plus qu’un mirage. Contre Valence, l’équipe de Ronald Koeman a encore une fois montré ses coutures et laissé à nouveau deux points. «Nous n’avons pas encore dit au revoir au titre. De nombreux points manquent. C’est une saison très compliquée. En deux mois, tout peut être différent. Il faut se battre pour récupérer les points », a déclaré Koeman en conférence de presse. Il a raison, dans deux mois, tout peut être différent.