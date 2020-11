C’était la conférence de presse avant le match Atlético de Madrid vs FC Barcelone mais, comme c’est devenu la coutume pour DT Ronaldo Koeman, les questions portaient sur l’avenir de Lionel Messi.

“Leo a encore un an sous contrat. J’espère que son avenir est là. Je ne suis pas la personne qui doit essayer de le faire rester. Il est toujours un joueur du Barça et personne ne peut dire ce qui va se passer dans le futur”, a déclaré le Néerlandais.

À propos de cette phrase très citée du capitaine Blaugrana, concernant la fatigue qu’il ressent de toujours être le problème de Barcelone, son DT a commenté: «Je dois défendre Leo, car après 15 heures de voyage, ils font un contrôle, et puis vous vous retrouvez. à beaucoup de presse qui vous posent des questions. C’est incroyable ce qu’il a fait pour ce club, il est la personne principale qui doit prendre sa décision sur son avenir. “

Un peu à la recherche d’un autre point, quelqu’un l’a interrogé sur le renouvellement de Guardiola à Manchester City, qui a été interprété comme un clin d’œil à Messi pour le rencontrer à Manchester City, il a expliqué: “Guardiola est une référence pour tous les entraîneurs et je suis heureux pour Il est à l’aise. Il veut continuer et le club continuer. Je l’ai félicité hier. S’il est heureux, je le suis aussi. “

Et oui, Guardiola l’est, car lors de sa première apparition devant la presse, après le renouvellement, il a clairement indiqué qu’il avait signé un an de plus parce qu’il aimait le comportement du club avec tous ses employés, qui n’ont pas touché le salaire malgré le pandémie.

Et Messi? “Leo Messi est un joueur de Barcelone. Si vous me demandez mon opinion en tant que personne à qui le Barça a tout donné, l’a formé … mon souhait est que Messi termine sa carrière là-bas. J’aimerais le voir prendre sa retraite là-bas. J’adorerais, vraiment, je l’ai dit mille fois. C’est mon opinion en tant que fan du Barça. Je ne sais pas ce qui vous passera par la tête. Mais le marché des transferts n’est pas avant juin », a-t-il déclaré.

Messi parce que oui et pourquoi pas. Ce que Koeman et Guardiola partagent, ce n’est pas seulement leur admiration pour lui, secrètement, le désir de résoudre sa situation une fois et de voir s’il est possible de parler d’autre chose.