Ronald Koeman c’est un homme de parole. L’entraîneur néerlandais, qui fait preuve de beaucoup de personnalité dans ses premiers mois à la barre de Barcelone, a promis de faire confiance aux jeunes et d’opter pour eux si leur performance était égale ou supérieure à celle des vétérans. Le fait est que la défense légendaire de la Dream Team remplit le tableau: n’hésite pas à parier sur des jeunes comme Pedri, Ansu Fati, Trincao ou Dest en ce début de saison.

En janvier de l’année dernière, Koeman a accordé une interview à Catalunya Radio dans laquelle il réfléchissait sur les problèmes de Barcelone et partageait son idée sur le renouvellement de l’équipe: «Je dis toujours que quand j’ai un joueur de 30 ans et un joueur de 22 ans avec la même performance, je mets le joueur de 22 ans car c’est l’avenir»Dit le Néerlandais. Quelque chose qu’il a répété lors de sa présentation en tant qu’entraîneur de Barcelone: ​​«Je pense qu’il est temps de donner des opportunités aux jeunes qui le méritent. Nous n’avons pas peur, s’ils le méritent », a-t-il assuré en août dernier.

Dit et fait. Cela faisait longtemps qu’un entraîneur du Barça pariait autant sur les jeunes. Tenant sa promesse, l’ancien footballeur a opté pour eux dans certains matchs devant des joueurs importants de l’équipe, comme c’est le cas avec un Griezmann qui a vu comment Pedri a pris sa place dans le onze de départ dans le passé Clásico.

Pedri est tombé amoureux à Turin

Avec Ansu Fati, qui est déjà l’un des joueurs les plus importants de l’équipe, le canari Pedri est la grande révélation de ce début de saison à Can Barça. Le joueur de 17 ans a brillé mardi dernier contre la Juventus à Turin, terminant un match spectaculaire lors de la deuxième date importante au cours de laquelle Koeman lui a fait confiance après ses débuts à El Clásico.

Outre Pedri et Ansu Fati, indiscutables pour Koeman en début de saison, le Néerlandais a également donné des minutes à des hommes comme le Riqui Puig, Trincao Oui Araújo, et a dans la chambre des joueurs locaux comme Konrad ou Mingueza. Comme il l’a fait dans ses expériences professionnelles précédentes, Ronald Koeman est à la hauteur de sa maxime selon laquelle les hommes les plus performants joueront, quel que soit leur âge. Il l’a déjà fait à l’Ajax, à Valence, en Hollande … et il le fait au Barça.