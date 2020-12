Ronald Koeman a analysé la défaite de Barcelone par 2-1 contre Cadix dans le match correspondant à la 12e journée de la Ligue de Santander. Le technicien néerlandais set s’est montré en colère par les deux buts que le culé combiné a concédé.

Barcelone a joué à nouveau dans la Ligue de Santander et dormira en dehors des compétitions européennes et 12 points derrière le leader, l’Atlético de Madrid. Ni les rojiblancos ni le Real Madrid n’ont échoué ce jour-là, donc les hommes de Ronald Koeman commencent à avoir un combat très difficile pour le titre de champion.

L’équipe du Barça a dominé le match, mais jusqu’à deux occasions, Cadix a pu prendre de l’avance sur le tableau d’affichage. L’absence de but a fait des ravages sur un Barcelone qui se trouve à la même distance de la zone de relégation que des positions donnant accès aux compétitions européennes.

Défaite

«En général, le résultat me dérange davantage car on peut toujours mieux jouer. En première mi-temps, nous n’avons pas rempli ce que nous avions dit avant le match. Nous sommes allés trop bas pour recevoir des balles et c’est un match de plus où l’adversaire est en tête et c’est encore plus compliqué. Dans la deuxième partie avec les changements, nous étions meilleurs. Nous sommes à égalité et je n’ai aucune explication sur la façon dont nous avons reçu le deuxième but de Cadix ».

Deuxième objectif

«C’est notre service qui entre par Negredo et c’est notre échec. Vous ne pouvez pas concéder un but comme celui-là. Cet objectif me fait plus mal parce que nous avions dessiné. Nous manquons d’agressivité pour défendre, gagner les duels … Je pense qu’il faut l’améliorer ».

Manque d’agressivité

«Il s’agit généralement de lignes générales. Lorsque nous n’avons pas le ballon, nous devons savoir comment entrer dans une bataille avec l’adversaire. Dans certaines situations, nous devons être beaucoup plus forts et je suis déçu.

Manque d’attitude

“Si j’ai un problème avec l’attitude des joueurs, je leur dirai, pas la presse.”

Rencontre

«C’est un match qui va 0-0 il y a beaucoup de temps. Le problème est de savoir comment nous adaptons les deux objectifs. Ce sont des hauts et des bas dans l’équipe qui ne peuvent être acceptés.